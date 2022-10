Dr Fauci Peringatkan 2 Varian Baru Covid Muncul, Lebih Berbahaya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar penyakit menular AS dr Anthony Fauci memperingatkan munculnya varian covid baru, memasuki musim dingin. Kedua varian itu, adalah turunan dari subvarian BA.5 omicron, yang disebut BQ.1 dan BQ.1.1.

Fauci menyebutkan keduanya memiliki kualitas atau karakteristik berbahaya yang dapat menghindari beberapa kekebalan yang dimiliki.

Dilansir dari CNBC, Fauci menyebut kedua sublineage bertanggung jawab atas lebih dari 10% dari semua kasus AS saat ini, menurut data Centers for Disease Control and Prevention terbaru.

Meskipun tidak diketahui apakah kedua strain tersebut akan menyalip BA.5 sebagai varian dominan, tetapi jika mereka menyebar dengan cepat, mereka dapat meningkatkan kasus rawat inap, dan kematian.

Fauci mengatakan strain memiliki "waktu penggandaan" yang mengkhawatirkan, mengacu pada seberapa cepat mereka menyebar.

Badan Keamanan Kesehatan Inggris melaporkan awal bulan ini bahwa strain tersebut bahkan menunjukkan keunggulan pertumbuhan dibandingkan BA.5, yang dianggap sebagai strain Covid yang paling menular hingga saat ini.

BQ.1.1 juga sangat mahir dalam menghindari antibodi pelindung yang Anda dapatkan dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya, kata Fauci.

Sementara itu, dilansir dari Time, BQ.1 dan BQ.1.1 diturunkan dari BA.5, subvarian Omicron yang saat ini menyumbang sekitar 68% dari kasus COVID-19 di AS.

Dari keduanya, BQ.1.1 lebih mengkhawatirkan, kata Dr. Eric Topol, pendiri Scripps Research Translational Institute dan pengamat penelitian COVID-19. Keduanya memiliki sejumlah mutasi relatif terhadap BA.5, tetapi BQ.1.1 “hanya dipenuhi dengan mutasi yang merepotkan” yang dapat “menimbulkan ancaman bagi respons sistem kekebalan kita,” kata Topol.

dr Fauci mengatakan BQ.1 dan BQ.1.1, bisa dicegah dengan booster khusus Omicron baru yang dirancang untuk menargetkan BA.4 dan BA.5,

Vaksin baru itu, menurut dr Fauci "hampir pasti" akan memberikan perlindungan silang terhadap dua varian baru tersebut.

Sedangkan Dr. Eric Topol menyebutkan diperlukan lebih banyak penelitian tentang BQ.1 dan BQ.1.1, tetapi sebuah penelitian yang diposting online pada bulan Oktober (yang belum ditinjau oleh rekan sejawat) memperingatkan bahwa “kekebalan kelompok saat ini dan penguat vaksin BA.5 mungkin tidak memberikan perlindungan yang cukup luas terhadap infeksi.

Para peneliti menemukan bahwa BQ.1.1 mampu menghindari antibodi dari infeksi BA.5 sebelumnya, yang menunjukkan mungkin juga dapat menghindari perlindungan dari vaksin.

Studi ini juga menemukan bahwa obat antibodi monoklonal termasuk Evusheld, yang digunakan untuk melindungi orang yang kekebalannya terganggu dan tidak merespon dengan baik terhadap vaksin COVID-19—kurang efektif melawan BQ.1.1, dibandingkan dengan jenis virus sebelumnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS juga baru-baru ini memperingatkan penyedia layanan kesehatan bahwa Evusheld mungkin tidak menetralisir semua varian SARS-CoV-2.

