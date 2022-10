UBS Gandeng Fashion Desainer Blackpink ke Fashion Show Hollywood

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - UBS Gold berkolaborasi dengan Diana .M. Putri lewat Diana Couture. Diana .M. Putri yang baru-baru ini menghebohkan jagat fashion tanah air, lewat koleksi busananya yang digunakan oleh member Blackpink pada MV terbaru mereka berjudul Shut-Down.

Setelah sukses pada peragaan Los Angeles Fashion Show di tahun 2021, Diana Couture dan UBS Gold kembali berkolaborasi dengan tema, THE SIREN’S SONG S/S 23 yang tampil di Los Angeles Fashion Week powered by Art Hearts Fashion pada tanggal 15 september 2022.

Nama-nama besar sebagai model The Siren Song S/S 23 di LA Fashion Week ikut menyemarakan pagelaran ini, salah satunya Jessica Belkin yang merupakan pemain sekuel American Horror Story, dan Pretty Little Liars.

Mengambil tema mitologi Yunani yang terkenal unik dan menakjubkan yaitu seorang manusia setengah ikan, Siren. Koleksi yang dibawakan oleh Diana .M. Putri dan UBS Gold ini akan mengeksplorasi misteri dan keindahan laut, The Siren’s Song.

Diana .M. Putri menambahkan karakter tema yang unik dan otentik menjadi pesan yang juga ingin disampaikan melalui kolaborasi ini.

"Seringkali kita mengasosiasikan standar kecantikan wanita dengan bagaimana seharusnya wanita itu tampil. Kali ini, UBS Gold dan Diana Couture ingin break the rules melalui koleksi yang akan ditampilkan pada The Siren’s Song S/S 23 Los Angeles Fashion Week”. Ujarnya dikutip dari keterangan tertulisnya.

Dalam koleksi kali ini, Diana Couture stay true dengan brand identity mereka yang mengangkat tema wanita yang tangguh, elegant dan unik dengan menghadirkan gaun korset elegan, Catsuit tipis bertahtakan Swarovski, Bodysuit berwarna merah dan tulle.

Michael Yahya selaku Creative Director UBS Gold turut menyampaikan koleksi UBS Gold kali ini akan lebih berani dengan membawa desain perhiasan emas seperti beragam macam rantai, anting-anting mewah, kalung yang bold dan juga ikat pinggang yang edgy.

UBS Gold berharap koleksi kali ini akan membawa kesan versatile, yang bisa digunakan untuk acara besar seperti Oscar, casual night out atau sesuai tema kali ini, under the sea.

Konsep The Siren’s Song S/S 23 juga tidak berhenti disitu saja, Biasanya, stereotipe tentang putri duyung atau sirens adalah warna pastel warna atau cerah. Namun, melalui koleksi ini, kedua brand fashion ini memutuskan untuk mendobrak batasan tersebut dengan menggunakan color tone yang lebih netral, seperti Obsidian black, Arctic Silver, Daffodil Gold serta off white dengan sentuhan kilauan dari Swarovski dan perhiasan emas yang terinspirasi dari reaksi air bergerak.

Standar kecantikan tidak dapat menjadi patokan dewasa ini, karena cantik itu relatif bagi sudut pandang masing-masing individu. UBS Gold sebagai perusahan Perhiasan Emas dan Gold Bar selama lebih 40 tahun di Indonesia selalu mengedepankan keunikan dan keotentikan dari diri seseorang begitu juga dengan Diana .M. Putri lewat Diana Couture.

Kedua brand fashion ini berharap, koleksi The Siren’s Song ini dapat menginspirasi setiap orang untuk menjadi diri sendiri dan terlepas dari stereotipe-stereotipe tentang kecantikan wanita.

