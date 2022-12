Weezer hingga Noah Tampil di Road To Now Playing Festival 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 5.000 penonton menyaksikan ‘Road To Now Playing Festival 2023’ di The Nusa Dua, Bali.

Festival itu, menampilkan Band Weezer, Noah, Fourtwnty, The Adams, The Hydrant dan DJ Candyflip.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka selaku pengelola kawasan The Nusa Dua menyatakan jumlah pengunjung kurang lebih sebanyak 5.000 orang juga sesuai dengan target, mengingat event diselenggarakan pada hari kerja.

‘Road To Now Playing Festival 2023’ merupakan festival musik pembuka dari event ‘Now Playing Festival’ yang dijadwalkan berlangsung pada 2023.

‘Road To Now Playing Festival’ diharapkan dapat meningkatkan awareness dan minat publik terhadap ‘Now Playing Festival 2023’, festival musik tahunan yang diadakan di Bandung sejak tahun 2019 yang dinobatkan sebagai festival musik terbesar di Bandung menyusul keberhasilannya dalam mengundang 14 musisi yang tampil di 2 panggung berbeda dengan 23.000 pengunjung.

Direktur Nada Promotama Emil Mahyudi mengatakan berharap respon masyarakat yang baik terhadap event ini akan berlanjut pada festival ‘Now Playing Festival’ di Bandung pada awal 2023 mendatang.

‘Road To Now Playing Festival 2023’ dimulai pukul 14:00 WITA, dibuka oleh penampilan Candyflip, yang kemudian dilanjutkan oleh penampilan-penampilan The Hydrant, The Adams, Fourtwnty, Noah dan Weezer sebagai penampil puncak. Kolaborasi menarik antara Weezer dan The Adams yang menampilkan lagu ‘Anak Sekolah’ milik penyanyi papan atas Indonesia Chrisye, menjadi suatu kejutan menyenangkan bagi para pengunjung.

“Dua event musik besar sudah kami sajikan pada tahun 2022 ini. Univlox yang diselenggarakan pada Agustus lalu dan Road To Now Playing Festival kemarin. Kami bersemangat menyambut lebih banyak event serupa dapat diselenggarakan di kawasan kami, mengingat kawasan kami ini memiliki fasilitas lengkap serta SOP yang telah terbukti siap dan sukses dalam menggelar berbagai jenis event berskala besar baik nasional maupun internasional, tidak terkecuali festival musik dan pagelaran seni lainnya,” imbuh Troy.

The Nusa Dua sendiri saat ini memiliki 19 hotel atau setara dengan 4.800 kamar yang beroperasi di masa pandemi serta fasilitas MICE yang mampu menampung lebih dari 20.000 delegasi. Melengkapi fasilitas akomodasi dan MICE ini, di The Nusa Dua juga terdapat atraksi seperti pusat perbelanjaan Bali Collection, Museum Pasifika serta Bali Nusa Dua Theater. Fasilitas lain yang juga tersedia adalah rumah sakit internasional, international medical and fertility wellness center serta lapangan golf 18 holes.

