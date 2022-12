Cara Bikin Avatar Pakai Aplikasi Lensa AI, Ubah Selfie Jadi Karakter Film

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil edit foto dengan avatar AI (Artificial Intelligence) tengah viral di media sosial Instagram.

Melalui tren avatar AI ini, warganet bisa melihat hasil selfie atau foto mereka menjadi sebuah lukisan modern, tampilan kartun, pop art, kosmik, menjadi bagian karakter di film fantasi, menambah aksesori pada wajah, mengubah bentuk wajah, menghilangkan noda di wajah, mengganti warna rambut, mengubah pose dari gambar yang diedit, dan masih banyak lagi.

Adapun aplikasi buatan Prisma Labs ini, menggunakan kecerdasan buatan tersebut cukup menarik perhatian, sehingga hasil foto yang didabatkan nyaris mengubah tampilan aslinya 180 derajat.

Baca Juga : Selain Lensa AI, Berikut Beberapa Aplikasi untuk Membuat Avatar

Maka tak ayal, ini membuat masyarakat penasaran bagaimana sebenarnya cara membuat avatar di perangkat Android dan iOS dengan aplikasi bernama Lensa AI. Apalagi, melihat publik figur idolanya juga mengikuti tren ini.

Lantas, bagaimana cara membuat avatar AI yang sedang viral di media sosial? Simak ulasan Bisnis selengkapnya.

Cara Buat Avatar Lewat Aplikasi AI

1. Untuk menggunakannya, Anda harus instal lebih dulu aplikasi di App Store dan Play Store.

Baca Juga : Begini Cara Membuat Avatar Memakai Aplikasi Lensa AI bagi Pengguna IOS dan Android

2. Meski aplikasi ini berbayar, namun Anda bisa mencoba uji coba gratis selama 7 hari. Untuk mengekspor avatar hasil olahan AI, pengguna harus membayar. Setelah habis waktu free trial, pengguna harus bayar sebesar mulai dari US$14,99 atau sekitar Rp230.000 hingga US$49,99 yang setara dengan Rp781.000 untuk akses tak terbatas.

3. Setelah mengunduh aplikasi, tinggal buka saja aplikasi dan klik tab ‘Photos’.

4. Berikutnya, Anda akan melihat tombol berwarna kuning bertuliskan ‘Magic Avatars’.

Baca Juga : MetaHuman Avatar Menkominfo Curi Perhatian di DTE G20

5. Aplikasi akan memperingatkan kemungkinan ketidakuratan pada gambar seperti cacat atau artefak. Setujui persyaratan sebelum melanjutkan. Ketidakuratan termasuk membuat gambar menampilkan kepala dan bagian tubuh dengan jumlah yang banyak atau perbedaan warna mata.

6. Lalu, klik ‘Continue’ atau lanjutkan untuk mengupload 10 hingga 20 foto selfie. Pada tahap ini, aplikasi akan merekomendasikan untuk memakai foto close-up, orang dewasa, dan variasi latar belakang dan ekspresi wajah.

7. Aplikasi Lensa AI juga menyarankan menghindari foto bersama orang banyak, gambar anak-anak, wajah tertutup dan telanjang.

8. Kemudian, Anda akan diminta untuk memilih gender.

9. Setelahnya, Anda harus menunggu selama kurang lebih 20 menit hingga mendapatkan notifikasi avatar AI Anda sudah siap dan bisa dilihat.

10. Nantinya, foto yang dibuat oleh AI atau Artificial Intelligence ini akan menampilkan beragam gaya, seperti fantasi, fokus, pop, stylish, anime, kawaii, kosmik, dan lainnya yang sudah bisa langsung dibagikan ke media sosial.

Kebijakan Privasi Lensa AI

Lensa AI mengklaim bahwa tidak akan menyimpan gambar yang diunggah pengguna di dalam aplikasinya. Hal ini disebutkan saat selesai menggunakannya, terdapat notifikasi yang bertuliskan "Photos will be immediately deleted from our servers after the Avatars are ready (Foto akan segera dihapus dari server kami setelah Avatar siap)". Sehingga, jika prosesnya akan dimulai lagi untuk permintaan berikutnya.

Sayangnya, dalam ketentuan privasi aplikasi ini ditemukan bahwa mereka memerlukan atau meminta metadata apa pun yang dilampirkan pada foto yang Anda unggah termasuk geotag yang dapat dikaitkan dengan foto Anda secara default.

Artinya tidak jelas apakah perusahaan akan mengambil data terkait lokasi pengguna, bahkan ketika pengguna melakukannya secara tidak sengaja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : avatar karakter aplikasi