Youtuber Risa Saraswati Akan Rilis Film Serial Pertamanya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Penulis dan YouTuber Risa Saraswati mengungkapkan akan segera merilis serial pertamanya bertajuk Jurnalrisa pada tahun ini di platform video sesuai permintaan Disney+ Hotstar.

Dia mengatakan bahwa serial ini berjudul sama dengan konten YouTube-nya dan bercerita tentang kehidupan masa kecilnya dan beberapa sepupunya untuk masuk ke dalam dunia misteri yang pekat yang diangkat dari kisah nyata.

"Yang pasti ini pencapaian terbesar aku dan Jurnalrisa ya khususnya karena selama ini kan aku fokus di YouTube. Jadi seneng banget ini bisa dikemas dalam bentuk serial dan akan tayang tahun ini," ujarnya saat wawancara terbatas dengan Bisnis belum lama ini.

Lebih lanjut, dia menceritakan bahwa kisah yang akan disuguhkan pada serial Jurnalrisa ini akan mirip seperti novel dengan judul serupa. Meski begitu, lantaran dikemas secara visual dia optimistis misteri yang ada lebih mencekam dan memberikan pengalaman yang berbeda.

"Inikan base on novel aku ya, Jurnalrisa juga judulnya, jadi ya akan mirip dengan novelnya. Aku dan sepupu selama ini punya banyak cerita yang tidak cuma tertulis di novel saja. Jadi, ya masih banyak yang belum aku sampaikan ke publik gitu. Nah di serial ini ada beberapa cerita yang aku belum pernah sampaikan ke orang-orang," imbuhnya.

Untuk diketahui, Jurnal Risa akan menceritakan kehidupan dari Risa Saraswati, yang masih menjadi bagian dari Danur universe, tentang beberapa sepupu yang melakukan ritual terlarang selama liburan sekolah, hingga mengakibatkan salah satu dari mereka dirasuki oleh roh jahat.

Baca Juga : Youtuber, Ini Faktor Penentu Besaran Cuan di Konten Youtube

Dengan waktu yang hampir habis, para sepupu yang tersisa berlomba untuk menyelamatkan teman mereka sebelum diambil alih oleh dunia arwah selamanya.

Diproduksi oleh Manoj Punjabi bersama Awi Suryadi sebagai sutradara, dua sosok kreatif di balik film box office nomor satu di Indonesia, KKN di Desa Penari, serial Jurnal Risa dibintangi oleh beberapa aktor pendatang baru di Indonesia. Serial Jurnalrisa ini nantinya akan tayang di Disney+ dalam waktu dekat pada 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : disney Film youtuber novel