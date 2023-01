Manfaat Jambu Biji untuk Kesehatan dan Kandungan Nutrisinya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Manfaat jambu biji sangat beragam bagi kesehatan tubuh. Jambu biji ini dipercaya untuk bisa mempercepat penyembuhan penyakit demam berdarah (DBD).

Selain itu, masih banyak manfaat lain dari jambu biji. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Kandungan Jambu Biji

Jambu biji (Psidium guajava) merupakan buah yang berasal dari Amerika Selatan bagian Utara dan Amerika Tengah. Jambu memiliki berbagai kandungan nutrisi. Berdasarkan Data Komposisi Pangan Indonesia, berikut beberapa kandungan jambu biji yang bisa menunjang kesehatan.

Baca Juga : Manfaat Jambu Kristal Bagi Kesehatan, Cocok untuk Menu Diet

86 gram air

0,9 g protein

49 kkal energi

0,3 g lemai

12,2 g karbohidrat

2,4 g serat

14 mg kalsium

1,1 mg zat besi

28 mg fosfor

10 mg natrium

0,02 mg tembaga

52,8 g kalium

27 mcg beta karoten

0,8 mg niasin

0,02 mg vitamin B1

0,03 mg vitamin B2

25 mcg beta karoten

87 mg vitamin C

Selain kandungan nutrisi di atas ada juga kandungan vitamin A dan vitamin B9 atau folat.

Manfaat Jambu Biji Untuk Kesehatan

Kandungan nutrisi yang lengkap membuat jambu biji memiliki manfaat yang sangat beragam bagi kesehatan tubuh. Berikut sejumlah manfaat buah jambu biji bagi kesehatan.

1. Meredakan Flu dan Batuk

Manfaat jambu biji yang pertama yaitu bisa membantu untuk meredakan flu dan batuk. Kandungan vitamin C pada jambu biji ini memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang membantu untuk memecahkan lendir serta bisa menghilangkan kuman yang dapat menginfeksi sistem pernapasan.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

Jambu biji merupakan salah satu buah yang memiliki vitamin C tinggi. Bahkan, kandungan vitamin C dalam buah ini diketahui empat kali lipat dari buah jeruk. Vitamin C ini menjadi salah satu senyawa yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mampu mengatasi jaringan tubuh yang rusak.

Baca Juga : Manfaat Jambu Air dan Bahayanya yang Penting untuk Diketahui

3. Melancarkan saluran pencernaan

Manfaat jambu biji merah selanjutnya yaitu bisa melancarkan sistem pencernaan tubuh. Kandungan serat yang tinggi pada jambu biji bisa membantu mencegah sembelit serta menjaga kesehatan usus. Selain itu jambu biji juga memiliki kemampuan untuk mengurangi intensitas buang air besar terutama bagi penderita diare dan mampu menetralkan bakteri yang berbahaya pada usus.

4. Mencegah diabetes

Manfaat makan jambu biji selanjutnya yaitu mampu mencegah diabetes. Jambu biji merupakan salah satu buah yang terkenal dapat menurunkan kadar gula. Ekstrak jambu biji ini bisa membantu untuk mengontrol kadar gula dalam darah sehingga akan sangat baik dikonsumsi bagi mereka yang memiliki risiko tinggi diabetes.

Dalam Journal of Clinical and Diagnostic Research juga disebutkan bahwa konsumsi buah jambu biji utuh lengkap dengan kulitnya bisa membuat kadar gula dalam darah menurun. Selain itu, indeks glikemik yang rendah dan serat yang tinggi bisa mencegah kenaikan gula darah.

Baca Juga : Hujan Jadi Penyebab Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Jambu

5. Menunjang pertumbuhan bayi dalam kandungan

Salah satu manfaat jambu biji untuk ibu hamil yaitu bisa membantu untuk pertumbuhan bayi. Jambu biji memiliki kandungan kalsium folat dan vitamin B9 yang tinggi. Berbagai kandungan tersebut dapat membantu untuk perkembangan tulang bayi dan perkembangan otak.

Manfaat Jambu Biji Untuk Wajah

Selain bermanfaat untuk tubuh, jambu biji juga memiliki sejumlah manfaat untuk wajah. Berikut penjelasan.

1. Mengencangkan kulit

Manfaat makan jambu biji yaitu bisa membantu untuk mengencangkan kulit. Jambu biji memiliki manfaat untuk bisa dijadikan sebagai masker wajah ataupun scrub yang dipercaya mampu mengangkat sel kulit mati serta kotoran pada wajah. Wajah bisa menjadi lebih sehat dan cerah dengan menggunakan masker jambu biji.

2. Mencegah penuaan dini

Manfaat jambu biji selanjutnya yaitu bisa mencegah penuaan dini. Kandungan vitamin C, vitamin A, dan potasium dalam jambu biji ini menjadi salah satu antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas. Kulit menjadi lebih bersinar dan akan terhindar dari tanda penuaan dini seperti garis halus dan keriput.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :