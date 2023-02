Usai Pesta Rakyat Dewa 19, Ari Lasso: Bonus Hidup Saya Lebih Berarti

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ari Lasso sebagai eks vokalis Dewa 19 hadir dalam konser Pesta Rakyat Dewa 19 semalam, Sabtu (04/02).

Ari tampil sebagai vokalis penghujung konser setelah tiga vokalis lainnya yakni Ello, Virzha dan Once membawakan lagu-lagu hits Dewa 19 lainnya.

Dalam penampilannya semalam, Ari membawakan Elang, Kirana, Kangen, dan Aku di Sini.

Konser tersebut ternyata memberikan makna mendalam bagi penyanyi yang baru saja sembuh dari kanker itu.

Dia mengatakan konser tersebut merupakan bonus hidupnya menjadi lebih berarti. Di sini Ari memaknai kesembuhannya sebagai bonus hidup, dan konser Dewa membuat bonus itu bermakna dalam untuk dirinya.

Ari juga mengungkapkan persahabatan mereka yang sudah terjalin selama 30 tahun semenjak Dewa berdiri.

Hingga saat inipun mereka masih bersahabat meski Ari sudah keluar dari grup band asal Surabaya itu dan memutuskan bersolo karier.

"Tigapuluh tahun lebih persahabatan dan persaudaraan dihiasi pahit manisnya kehidupan yang mendewasakan kami smua menjadi sebuah KELUARGA BESAR DEWA19. Suwun Dhan , Ndra my 'very Brothers' yg tetap menegakkan Dewa bersama Aak Yuke dan Agung Gimbi... makasih Onch, Ello, Virzha... makasih smua nya.. menjadikan 'Bonus Hidup' saya menjadi LEBIH BERARTI...thanx a lot Dewa19," tulis Ari di laman instagramnya.



Dia juga mengucapkan terimakasih pada semua baladewa, para menteri dan ibu negara Iriana Jokowi yang sudah hadir dalam konser tersebut.

Ari Lasso merupakan vokalis grup band legendaris Indonesia Dewa 19 pada 1991-1999 yang akhirnya ia keluar dan menjalani karier sebagai penyanyi solo.

Dia telah menelurkan beberapa album solo yakni Sendiri Dulu, Keseimbangan, Kulihat Kudengar Kurasa, Selalu Ada, The Best Of, dan Yang Terbaik.

