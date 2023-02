Daftar Lengkap Pemenang BAFTA Awards 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pengumuman pemenang BAFTA Film Awards 2023 telah berlangsung hari ini, dipandu oleh aktor Richard E. Grant dari Royal Festival Hall Southbank Centre di London.

Untuk pertama kalinya, dari empat BAFTA terakhir kategori Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Film Terbaik, diumumkan secara langsung.

All Quiet on the Western Front yang mendapatkan 14 nominasi, akhirnya, film Jerman itu membawa pulang piala terbanyak dengan tujuh kemenangan, yang merupakan penghargaan terbanyak yang diperoleh film yang non berbahasa Inggris dalam sejarah BAFTA.

Dilansir dari Vulture, Elvis Austin Butler dihadiahi dengan kemenangan Aktor Terbaik, dan The Banshees of Inisherin memenangkan hadiah untuk Film Inggris Luar Biasa.

Berikut daftar pemenang Bafta Awards 2023.

ADAPTED SCREENPLAY

“All Quiet On The Western Front” – Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

SUPPORTING ACTRESS

Kerry Condon – “The Banshees Of Inisherin”

SUPPORTING ACTOR

Barry Keoghan – “The Banshees Of Inisherin”

FILM NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE

"All Quiet On The Western Front” – Edward Berger, Malte Grunert

CASTING

“Elvis” – Nikki Barrett, Denise Chamian

EDITING

Everything Everywhere All At Once” – Paul Rogers

CINEMATOGRAPHY

All Quiet On The Western Front” – James Friend

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

“Aftersun” – Charlotte Wells (Writer/director)

ANIMATED FILM

“Guillermo Del Toro’s Pinocchio” – Guillermo Del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley

ORIGINAL SCREENPLAY

“The Banshees Of Inisherin” – Martin Mcdonagh

SPECIAL VISUAL EFFECTS

"Avatar: The Way Of Water” – Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri, Eric Saindon

DOCUMENTARY

“Navalny” – Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae

ORIGINAL SCORE

“All Quiet On The Western Front” – Volker Bertelmann

SOUND

“All Quiet On The Western Front” – Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler

COSTUME DESIGN

“Elvis” – Catherine Martin

BRITISH SHORT FILM

“An Irish Goodbye” – Tom Berkeley, Ross White

BRITISH SHORT ANIMATION

“The Boy, The Mole, The Fox And The Horse” – Peter Baynton, Charlie Mackesy, Cara Speller, Hannah Minghella

OUTSTANDING BRITISH FILM

“The Banshees Of Inisherin” – Martin Mcdonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

PRODUCTION DESIGN

“Babylon” – Florencia Martin, Anthony Carlino

DIRECTOR

“All Quiet On The Western Front” – Edward Berger

MAKE UP & HAIR

“Elvis” – Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane Thomas

EE RISING STAR AWARD (Voted For By The Public)

Emma Mackey

LEADING ACTOR

Austin Butler – “Elvis”



