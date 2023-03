Ini Harga Tiket dan Cara Belinya Fan Meeting Kim Seon Ho di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain drama Korea Hometown Cha Cha Cha, Kim Seon Ho mengadakan fan meeting Asia Tour bertema One, Two, Three, Smile di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada tanggal 3 Juni 2023.

Promotor acara Kim Seon Ho, Mecima Pro merilis seating plan beserta harga tiket fan meeting yang akan berlangsung di Jakarta. Terdapat 6 kategori untuk pembelian tiket dimulai dari Purple, Yellow, Orange, Pink, Green dan Blue.

Seluruh kategori tiket adalah numbered seating yang berarti akan mendapatkan tempat duduk sesuai nomor yang tercantum dalam tiket dan bagi fan yang membeli tiket tersebut akan mendapatkan benefit berupa farewell session.

Dilansir melalui akun instagram @mecimapro untuk harga tiket dimulai dari yang termurah senilai Rp1.400.000

1. Blue: Rp2.800.000

2. Green: Rp2.500.000

3. Pink: Rp2.500.000

4. Orange: Rp2.000.000

5. Yellow: Rp2.500.000

6. Purple: Rp1.400.000

Pada sesi fan meeting, seluruh fans yang datang berkesempatan untuk mengobrol dengan sang idola dan dapat memberikan hadiah yang ingin diberikan kepada Kim Seon Ho. Untuk pembeli tiket dengan kategori Blue akan berkesempatan untuk berfoto bersama secara group dengan Kim Seon Ho dan mendapatkan hadiah berupa lanyard eksklusif.

Untuk bisa mendapatkan tiket fan meeting para fans Kim Seon Ho dapat melihat jadwal penjualan tiket yang terbagi dalam dua waktu berbeda.

1. MCP Member

Bagi fans yang sudah menjadi member Mecima Pro (MCP) dapat segera langsung melakukan pembelian tiket yang dimulai dari tanggal 27 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB

2. Umum

Untuk penggemar umum yang tidak membeli MCP Member pembelian tiket akan dibagi menjadi dua yaitu:

- 27 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB di Mecimashop.com hanya untuk kategori tiket Blue, Pink, dan Purple

- 27 Maret 2023 pukul 20.39 WIB dapat dilakukan melalui aplikasi Tiket.com untuk seluruh kategori terkecuali kategori Blue MCP Package.

Untuk mendapatkan informasi lanjut seputaran fan meeting Kim Seon Ho dapat dipantau melalui instagram @mecimapro catat dan jangan sampai ketinggalan

