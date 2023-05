Wanda Omar Rilis Lagu 'Serius Tapi Santai' Ajak Karyawan Jangan Gampang Stres

Bisnis.com, JAKARTA - Wanda Omar, seorang bassist sekaligus penyanyi wanita yang berbakat nyatanya sempat merasakan tekanan dan kecemasan yang timbul.

Sebagai seorang musisi yang memiliki latar belakang lulusan akuntansi. Awalnya, dia memiliki niat untuk bekerja di kantoran setelah lulus, namun hidupnya berubah ketika dia merasakan panggilan kuat untuk mengejar karier musik.

Meskipun pada awalnya dia berpikir bekerja di kantoran akan sulit, kan tetapi Wanda mulai menyadari mengejar karier musik pun memiliki tantangan tersendiri.

Melihat dinamika karier orang lain yang tumbuh pesat akhirnya menimbulkan kecemasan dan Fear Out of Missing Out (FOMO) dalam diri Wanda. Dia merasa tertinggal dan terbebani oleh pemikiran bahwa dia harus mencapai kesuksesan dengan cepat seperti orang lain.

Namun, Wanda menyadari bahwa perasaan ini tidak dapat dihindari, terutama ketika memulai dari titik yang sama dengan orang lain.

Untuk mengungkapkan perasaan tersebut, Wanda menciptakan lagu baru yang berjudul "Serius Tapi Santai" yang sudah dirilis pada Februari 2023.

“Kok gue merasa enggak sebagus dia ya? Padahal akselerasi orang berbeda-beda. Semua karier profesi itu yang penting lo ada tujua, terus ada break time, karena sebaik-baiknya perusahaan itu ada faktor berhasil atau enggak,” jelasnya.

Bagi Wanda, FOMO adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Wanda berusaha untuk fokus pada pencapaian tujuannya sendiri dan menghargai prosesnya, tanpa terlalu membandingkannya dengan orang lain.

Dia ingin menginspirasi pendengarnya melalui lagunya untuk tetap serius dalam usaha mereka, namun tetap menjaga sikap santai dan menikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju tujuan-tujuan tersebut.

Melalui lagu ini, Wanda Omar mengekspresikan pengalaman dan emosi yang dialami oleh banyak pengejar karier. Menggunakan genre musik reggae, Wanda ingin mengekspresikan pesannya dengan cara yang optimis dan membangkitkan semangat. Pasalnya, musik reggae sering kali memiliki energi yang menggembirakan dan ritme yang semangat.

Dengan bantuan produser berbakat yang juga merupakan sang suami, Andre Dinuth, pasangan suami istri ini mampu membangun nuansa lagu yang menggambarkan suasana perasaan yang kompleks.

Lagu ini memiliki melodi yang kuat dan ritme yang enerjik, mencerminkan semangat dan tekad Wanda dalam mengejar karir musiknya.

Dalam penciptaan lagu ini, Wanda Omar sendiri berperan aktif sebagai penulis lirik, sekaligus sebagai bassist utama. Kolaborasi mereka menciptakan harmoni yang indah dan memperkuat pesan lagu.

Proses produksi lagu ini juga melibatkan Agung Exo sebagai editor, yang membantu menyempurnakan dan mengoptimalkan hasil akhir lagu.

Sementara itu, pengarah vocal pun tak lepas dari peran Andre Dinuth, sang suami yang memastikan penampilan vokal Wanda Omar terdengar sempurna dan menyampaikan emosi dengan baik.

Lagu ini mengajak pendengarnya untuk merenung dan menikmati perjalanan mereka dalam mencapai tujuan, dengan tetap santai dan menghargai diri sendiri di tengah tekanan dan persaingan yang ada.

