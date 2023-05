Tiket Konser Coldplay Habis, Netizen Bernyanyi di Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Para fans Coldplay merasakan kekecewaan karena tidak mendapatkan tiket konser di Jakarta.

Tiket konser presale Coldplay di Jakarta ludes terjual hanya dalam kurun waktu kurang dari 15 menit sejak dibuka pada Rabu (17/5/2023)

Untuk hari ini, presale penjualan tiket itu hanya dapat diakses oleh nasabah BCA, mulai dari kartu kredit, Debit BCA Mastercard atau transfer ke Virtual Account BCA.

Berdasarkan pantauan Bisnis, CAT 1 seharga Rp5 juta sudah sold out. Sementara itu, untuk 10 kategori lainnya, mulai dari CAT 2, My Universe hingga Ultimate Experience terpantau masih full booked. Keterangan sold out dan full booked pun memancing bahan perbincangan di lini masa Twitter.

"Kalau baru full booked masih ada harapan kok. Please kecuali tulisannya sold out baru sudah habis. Misal udah pemilihan section tapi section yang dimau masih full booked di refresh aja tiap kelipatan 5 atau 10 menit! Ini pengalamanku pas war," ujar salah satu pengguna pada Rabu (17/5/2023).

Sementara penjualan tiket secara umum akan dimulai pada Jumat 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. Berbagai cuitan itu juga diwarnai serba-serbi interaksi sesama penggemar Coldplay yang merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket

"Astaga baru 15 menit semua full booked dan sudah antre 115.000 orang. Dapet enggak ya" cuit salah satu akun via Twitter.

"Looking for CAT 2 atau CAT 3," ujar akun lainnya.

Di sisi lain, sejumlah penggemar Coldplay pun bergegas mencari teman menonton konser sesuai dengan tiket yang mereka beli.

"Dicari Pemegang Tiket Coldplay CAT 4, Ayo temenan," tulis warganet lain dalam cuitan.

List Harga Tiket Konser Coldplay Jakarta:

Ultimate Experience (CAT 1) Rp11.000.000

My Universe (Festival) Rp5.700.000

CAT 1 (numbered seating) Rp5.000.000

CAT 2 (numbered seating) Rp4.000.000

Festival (Free Standing) Rp3.500.000

CAT 3 (numbered seating) Rp3.250.000

CAT 4 (numbered seating) Rp2.500.000

CAT 5 (numbered seating) Rp1.750.000

CAT 6 (numbered seating) Rp1.250.000

CAT 7 (numbered seating) Rp1.250.000

CAT 8 (numbered seating) Rp800.000

