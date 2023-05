Juara Indonesian Idol 2023, Ini Profil Salma Salsabila

Bisnis.com, JAKARTA - Salma Aliyyah Putri Mandaya atau nama panggung Salma Salsabila menjadi pemenang Indonesian Idol 2023.

Salma Salsabila adalah lulusan Institut Seni Indonesia yang lahir di Probolinggo, pada 12 Februari 2002. Dia resmi menjadi pemenang di Indonesian Idol 2023 season ke-XII.

Saat memasuki babak penyisihan, Salma membawakan lagu-lagu yang cocok dengan suaranya. Dia langsung memukau juri dan penonton lewat suara merdunya.

Tak tanggung-tanggung, keindahan suara Salma langsunng mendapatkan julukan dari netizen yakni 'The Queen of Trending" karena sempat menjadi viral dan trending Youtube.

Nama Salma Salsabila juga sangat harum di media sosial TikTok. Videonya yang berjudul Amin Paling Serius, Iris, Peri Cintaku, Iris, dan lain-lain. Tidak usah diragukan lagi, dia juga pernah juga memiliki pengalaman dalam The Voice Kids Indonesia Season 1 dan The Voice Indonesia Season 3.

Salma juga pernah mengikuti audisi Idola Cilik, Rising Star Indonesia Season 2. Meskipun gagal dalam The Voice, Salma Salsabil tidak putus asa dan terus mengasa diri, mengasa suara, mengasa teknik vokal agar semakin matang dalam saat mengejar mimpi di Indonesian Idol 2023. Tekadnya yang kuat telah membawanya berhasil meraih mimpi.

Pepatah kuno mengatakan bahwa usaha tidak menghianati hasil. Kini Salma Salsabila menjadi pemenang dalam Indonesian Idol 2023. Dia piawai dalam membawakan lagu dan membuat lagu yang dinyayikan semakin hidup dan menciptakan emosi bagi penonton yang mendengar.

Saat di Grand Final, dia membawaan lagu 'Menghargai Kata Rindu' dan dalam penampilan terakhirnya di Indonesian Idol 2023, Salma membawakan lagu Just The Way You Are milik Bruno Mars. Kemampuan Salma dalam bernyanyi membuat para juri dan penonton bertepuk tangan hingga bersorak.

Sebagai juara pertama, Salma berhak atas uang tunai Rp150 juta, satu unit mobil, dan diberikan tabungan Motion MNC Bank Rp10 juta.

Tak hanya itu, ia juga mendapat gratis langganan MNC Vision dan MNC Vision Plus selama 1 tahun penuh untuk all channel.

Hadiah lain yang didapatkan yakni Saldo Spin Pay Rp10 juta, paket 3 hari 2 malam bermalam di Westin Hotel Bali dan tiket pesawat untuk 2 orang di MisterAladin.

