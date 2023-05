Cara Pinjam Samsung S23 Gratis di Konser Suga, Cuma Siapkan KTP Saja!

Bisnis.com, SOLO - Suga BTS atau yang miliki nama panggung Agust D akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 26-28 Mei 2023.

Konser ini juga bekerja sama dengan Samsung Indonesia, yang memberikan kejutan menarik untuk para Army.

Samsung Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya akan meminjamkan Galaxy S23 secara gratis selama konser Suga berlangsung.

"Wondering how cOOOl #GalaxyS23 Ultra 5G can give you an epic result on #GalaxyxSUGA," tulis akun Samsung Indonesia pada Rabu (24/5).

Pihaknya secara cuma-cuma memberikan kesempatan kepada Army untuk meminjam Samsung Galaxy S23 gratis.

"It’s limited! You can borrow for free #GalaxyS23 Ultra 5G for the concert. Let’s explore the world of Galaxy and get hands-on experience there! TnC applied!" lanjutnya.

Syarat yang dibutuhkan pun cukup mudah. Army hanya perlu menyiapkan kartu identitas atau KTP.

Setelah itu, penggemar bisa mengunjungi Samsung Experience Store di AEON BSD lantai 3 di hari yang sama konser Suga berlangsung.

Di sana, tunjukkan tiket konser dan kartu identitas. Kemudian isi formulir digital dengan melakukan Scan QR Code yang tersedia dan ikuti instruksi selanjutnya.

Yang perlu jadi catatan, penggemar juga harus setuju dan bersedia membuat video testimonial tentang pengalaman menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

Untuk prosedur pengembalian ponselnya, penggemar hanya perlu mengunjungi Samsung Booth di hall 7 ICE BSD untuk mengembalikan Samsung Galaxy S23 dan menukarkan kartu identitas kamu.

Peminjam juga harus mengembalikan ponsel maksimal 2 jam setelah konser Suga selesai di hari tersebut.

Samsung diketahui menyediakan 15 unit Samsung Galaxy S23 Ultra 5G untuk para penggemar agar bisa mengabadikan momennya bersama Suga BTS.

Suga diketahui akan menggelar konser tunggalnya untuk pertama kali di Indonesia selama 3 hari berturut-turut pada 26-28 Mei di ICE BSD, Tangerang.

