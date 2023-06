Maliq and D'essentials hingga Cory Wong Ramaikan Java Jazz Hari ini

Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Jakarta International BNI Java Jazz Festival (JJF) memasuki hari kedua dalam rangkaian acara yang dimulai pada 2 Juni–4 Juni 2023 di JIEXPO Kemayoran.

Acara Java Jazz menghadirkan bintang-bintang jazz terkenal yang dapat memanjakan telinga penonton. Adapun tema yang diusung adalah Let Music Lead Your Memories.

Banyak musisi yang akan menyapa penonton hari ini, baik musisi tanah air maupun mancanegara.

Baca Juga Stephen Sanchez, Pukau Penonton Java Jazz Festival 2023

Pada hari kedua ini, konser akan dibuka pukul16.00 WIB–17.00 WIB oleh pertunjukan Warner Music Indonesia present Reinterpretation of Maliq and D'essentials di ALL - Accor Live Limitleds Stage.

UND Bodevan, akan melanjutkan pertunjukan pukul 16.30-17.30 WIB di MLDSPOT Stage Bus dan Clever Moose yang akan memeriahkan Demajors Stage pada pukul 16.45 hingga 17.30 WIB.,

Indonesian Brazil Project ft PFG akan menghibur penonton di TehBotol Sosro Hall pukul 16.45 hingga 18.00 WIB.

Baca Juga BNI Java Jazz Festival 2023, Momentum Tingkatkan Transaksi Digital

Selanjutnya Batavia Collective ft Kuba Skowronski akan tampil di Ourdoor Stage pukul 17.00-18.00 WIB, kemudian pada jam 17.00 WIB hingga 18.00 WIB akan ada Cockpit di Bibli Hall.

Berselang 15 menit, Cockpit memulai aksi panggungnya, Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas - Love Is juga akan menampilkan aksi panggungnya di Brava Radio Hall pukul 17.15 hingga 18.15 WIB.

Di panggung yang lain, ada Cakra Khan Sings Soul yang akan mulai menghibur pukul 17.15 WIB hingga 18.15 WIB di MLDSPOT dan Adhitia Sofyan akan menghibur di Pertamina Hall pukul 17.15 WIB–18.15 WIB.

Baca Juga Ini 10 Musisi yang Akan Tampil di Java Jazz Hari Kedua

Noni akan menghibur di Wonderful Indonesia Stage, pukul 17.15 WIB–18.15 WIB. Oslo Ibrahim akan beraksi di ALL - Accor Live Limitleds Stage pukul 18.00 WIB–19.00 WIB.

Pada waktu yang sama di BNI Hall akan ada Patti Austin yang menghibur, lalu Rayen Pono akan menyapa di CUBMU Hall pukul 18.15 WIB–19.15 WIB. Di Demajors Stage pukul 18.15 WIB–19.00 WIB akan diisi oleh El Karmoya.

Selanjutnya Fabio Asher yang akan menembangkan lagu-lagunya pukul 18.30 WIB–19.30 WIB di MLDSPOT Stage Bus. Kemudian pukul 19.00 hingga 20.00 WIB Sezairi akan menyapa penonton di Blibli Hall. Di Outdoor Stage pada jam yang sama, Jevin Julian akan memimpin jalannya pesta musik.

Sementara itu, di TehBotol Sosro Hall akan ada Joey Alexander dan Deredia di Wonderful Indonesia Stage. Selang 15 menit, ada Yongkeys Play Charlie Parker di Brava Radio Hall pukul 19.15 hingga 20.15 WIB.

MDJazzProject with Yovie Widianto, Mario Ginanjar and Teddy Adhitya di MLDSPOT dan Natr Smith + Kinfolk akan tampil di Pertamina Hall.

Lalu pada 19.45 WIB hingga 20.30 WIB di Demajors Stage akan ada penampilan Lorjhu', selanjutnya pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB di ALL - Accor Live Limitless Stage ada Dira with Ron King Big Bang "Best of Burt Bacharach" conducted by Mery Kasiman.

Cory Wong akan menyapa penonton di BNI Hall pada pukul 20.00 WIB hingga 21.15 WIB. Dere juga akan bernyanyi di MLDSPOT Stage Bus.

Katyana With Otti Jamalud Quartet pukul 20.15 WIB–21.15 WIB di CUBMU Hall. Sony Music juga akan hadir di Java Jazz pukul 20.45 WIB–21.45 WIB di Wonderful Indonesia Stage.

Sementara itu, Hojean akan tampil di Bibli Hall pukul 21.00 WIB hingga 22.00 WIB. Di Outdoor Stage akan ada Tortured Soul pukul dengan waktu yang sama. Arpi Alto akan menembangkan lagu-lagunya di Brava Radio Hall pukul 21.15-22.15 WIB.

Uap Widya akan meramaikan Demajors Stage bersama dengan Arpi Alto. Masih di waktu yang sama, ada Lalahuta di MLDSPOT Hall, Jazzanova di Pertamina Hall dan Peter Cincotti di TehBotol Sosro Hall.

Selanjutnya pukul 22.00 WIB hingga 23.00 WIB Jesus Molina akan menghibur penonton di ALL - Accor Live Limitless Stage. Max juga akan menghibur di BNI Hall pukul 22.15WIB–23.15 WIB.

Di waktu yang sama ada Tony Monaco Trio di CUBMU Hall. 15 menit berselang, akan ada Alonzo Brata pukul 22.30 WIB hingga 23.30 WIB Wonderful Indonesia Stage.

Menjelang pergantian hari, akan ada Stacey Ryan pukul 23.00 WIBhingga 00.00 WIB di Bibli Hall. Di waktu yang sama, akan ada Good Ol'Dreams di Demajors Stage dan Salon RNB (RL Klav, Moneva, Gavendri).

Kemudian Junko Onishi Quartet akan menutup konser di Brava Radio Hall pukul 23.15 WIB hingga 00.15 WIB, Matt Johnson di MLDSPOT Hall dan Maurice Brown with Brian Simpson Playing the Songs of Herb Alpert di TehBotol Sosro Hall.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News