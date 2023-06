Joey Alexander hingga Cory Wong 'Ramaikan' Panggung Java Jazz Festival 2023 Hari Kedua

Bisnis.com, JAKARTA - Java Jazz Festival 2023 kembali menyapa penikmat musik pada gelaran hari kedua yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Sabtu (03/6/2023).

Festival ini menjadi ajang berkumpulnya para musisi lokal dan internasional untuk bisa menyapa penggemarnya,

Pantauan Bisnis, di lokasi pukul 17.00 WIB, antrean masuk sudah dipadati pengunjung yang tak sabar menikmati suguhan musik dari satu panggung ke panggung lainnya.

Tak hanya itu, pengunjung juga memenuhi sejumlah booth yang menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan, merchandise, hingga kaset dan piringan hitam.

Gelaran hari kedua ini juga bakal menampilkan sejumlah musisi yang telah lama dinanti

Beberapa di antaranya akan bergantian tampil di panggung-panggung hingga malam nanti.

Sebut saja momen Joey Alexander seorang pianist berbakat yang memberikan penampilan memukau selama satu jam penuh mulai dari jam 19.00 WIB.

Selain itu di panggung BNI Hall tampil pula Cory Wong dengan memperhatikan setiap petikan gitar yang memukau, irama piano yang melodi, nada bass, suara saxophone yang mengalun memikat.

Pada malam ini, dia memilih menggunakan senjata rahasianya yang diberi nama "Assassin".

Penampilannya dilanjutkan dengan Flyers Direct, kian menghipnotis penonton.

Dengan penuh kefasihan, Cory Wong pun menyapa penggemarnya.

"Masih bersenang-senang? Mari kita lanjutkan," ujarnya sambil menggerakkan jari-jarinya yang lincah dan menghasilkan rangkaian melodi yang begitu harmonis.

Namun, tidak hanya gitar yang menjadi pusat perhatian malam itu.

Pemain piano yang ahli, bassist yang lihai, sang drummer hingga pemain flute juga ikut menyelipkan kepiawaian mereka dalam iringan "Let's Go"

Mereka saling bermain dan bertukar peran, menciptakan harmoni yang sempurna dalam setiap irama yang dimainkan.

"Jago banget!" Teriak salah satu penggemar yang disambut riuh tepukan tangan penonton.

Detik-detik berakhirnya penampilannya, Cory pun membawakan Welcome 2 Minneapolis dan Kenni and The Jets.

