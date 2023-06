Bocoran Lagu Baru Olivia Rodrigo

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi Amerika Serikat Olivia Rodrigo memberikan beberapa petunjuk yang mungkin menjadi tanggal rilis lagu barunya. Petunjuk tersebut merujuk pada 30 Juni.

Olivia Rodrigo memiliki lagu-lagu yang menjadi hit beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya adalah driver license dan good 4 u.

Lagu-lagu itu diputar di berbagai platform dan menjadi salah satu audio yang banyak digunakan di media sosial TikTok. Terakhir dia merilis albumnya, Sour, pada Mei 2021. Ini adalah waktunya Olivia kembali dengan era baru.

Pada Januari lalu, Olivia menunjukkan kepada penggemar bahwa dia kembali ke studio bersama produser Dan Nigro. Dia berkata sedang mengerjakan begitu banyak lagu.

Para penggemar mulai berasumsi Olivia akan kembali tidak lama lagi dengan era barunya. Lalu, Mei kemarin, dia berjanji bahwa album keduanya hampir selesai.

Pelantun driver license ini diam-diam memberikan beberapa petunjuk mengarah ke 30 Juni yang mungkin merupakan tanggal perilisannya.

Dia menyematkan sebuah hitungan mundur di situs resminya, oliviarodrigo.com. Hitungan mundur tersebut diluncurkan pada Jumat (2/6/23). Olivia memberitahukan hitungan mundur ini kepada penggemar melalui e-mail.

Lalu, dilansi dari Billboard, pada Sabtu (3/6/23) gambar yang muncul saat mendengarkan driver license di Spotify telah diperbarui.

Gambar lisensi pada lagu tersebut menunjukkan tanggal kedaluwarsa kartunya. Tanggal tersebut merupakan 06-30-23 yang membuat penggemar bertanya-tanya apakah 30 Juni memang akan menjadi akhir dari era driver license dan Sour.

Tidak hanya itu, Olivia juga mengunggah sebuah foto di Instagram resminya pada seminggu yang lalu, tepatnya Sabtu (27/5/23).

Awalnya, para penggemar tidak merasa ada yang aneh pada foto tersebut. Namun, pemberitahuan e-mail dan Spotify membuat para penggemar lebih teliti dalam melihat foto yang diunggah Olivia.

Ternyata, dalam foto tersebut tertangkap kalender di belakangnya dengan tanda hati di tanggal 30 Juni. Hal ini membuat para penggemar semakin antusias.

“JUST DROP THE WHOLE ALBUM BESTIE. WE DONT EVEN NEED A SINGLE. DROP. THE. ALBUM,” tulis akun Instagram @booxxxx di unggahan Olivia.

“First album was a solid good record, hopefully she can keep it up,” tulis akun Twitter dengan nama pengguna @stexxxx.

Belum ada pernyataan resmi dari Olivia dan labelnya, Geffen Records. Para penggemar hanya bisa menantikan tanggal 30 Juni yang ditunjuk tipis-tipis oleh Olivia.

Mereka berharap era kali ini juga akan membawa lagu-lagu hit yang bisa dinikmati oleh semua orang.

