Film Spider-Man: Across the Spider-Verse Raup Rp1,8 triliun di Hari Pertama Penayangan

Bisnis.com, JAKARTA - Film Spider-Man: Across the Spider Verse berhasil meraup pendapatan US$120 juta atau setara dengan Rp1,8 triliun saat pekan pertama penayangannya. Raihan tersebut berhasil melampaui sekuel pendahulunya yang hanya mencapai US$35 juta.

Dilansir dari Reuters, capaian film Spider-Man: Across the Spider-Verse itu sedikit di bawah capaian debut fil The Super Mario Bros yang berhasil meraup US$146 juta. Namun, pendapatan yang dicapai itu melampaui dari ekspektasi yang dibuat Sony Pictures Animation dan BoxxOffice Pro sekitar US$75 juta hingga US$115,5 juta selama tiga hari pertama peluncurannya di Amerika Serikat dan Kanada.

Sekuel pendahulunya yang memenangkan penghargaan Oscar untuk film animasi terbaik, Spider-Man: Into the Spider-Verse hanya berhasil meraup lebih dari US$35 juta selama tiga hari pertama peluncurrannya pada Desember 2018.

Pendapatan yang diraih film Spider-Man: Across the Spider-Verse melampaui tiga kali lipat lebih dibandingkan dengan raihan sekuel sebelumnya tersebut.

Saat pemutaran perdana di Los Angeles, Produser Amy Pascal mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan lebih banyak proyek Spider-Verse.

"Anda akan melihat [lebih banyak versi] semuanya," ujar Amy Pascal seperti dilansir dari Reuters, Selasa (6/6/2023).

Film Spider-Man Across the Spider-Verse menceritakan kisah seorang Miles Morales yang kembali dengan Gwen Stacy. Spider-Man terlempar ke dimensi paralel atau multiverse dan bertemu dengan Spider Society, sebuah tim Spider-People yang bertugas melindungi keberadaan Multiverse.

Namun Miles Morales harus menyelematkan orang-orang yang dicintainya seorang diri ketika para superhero lainnya terlibat konflik dengan laba-laba lainnya.

Adapun, para pemain yang terlibat untuk mengisi suara film tersebut adalah Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni,

with Daniel Kaluuya, dan Oscar Isaac.

Internet Movie Database memberikan rating 9,1 untuk film tersebut dan menempatkannya sebagai film terpopuler nomor 2 saat ini. Film tersebut juga mendapatkan nilai yang baik dari para kritikus film dengan penilaian 95 persen dan nilai 96 persen dari agregator ulasan, Rotten Tomatoes.

