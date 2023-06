BTS Anniversary ke-10, Ini Fakta-fakta Menariknya

Bisnis.com, JAKARTA - Grup K-pop BTS tengah merayakan anniversary debut ke 10 pada hari ini, Selasa (13/6/2023) sejak debutnya pada 2013 lalu. Perayaan tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dimana grup ini tengah hiatus dan di tahun ini terdapat dua anggota, yaitu Jin dan J-Hope yang tengah melaksanakan wajib militer,

Para ARMY turut memeriahkan perayaan ulang tahun BTS ke 10 dengan ucapan selamat dan munculnya berbagai tagar yang meliputi #10yearswithBTS, #BTS10thAnniversary, #10YearsOfAPOBANGPO #1DecadeWithBTS, #BangtanTurns10, dan lainnya di media sosial.

Tak hanya ucapan saja, dalam rangka perayaan 10 tahun BTS, adapun ARMY Afrika Selatan yang mengadopsi 7 paus untuk 7 member BTS. Hal itu disampaikan melalui unggahan Twitter @Bangtanmoonlig2.

Dilansir dari Reuters, Landmark seperti Balai Kota Seoul dan Namsan Tower berubah menjadi ungu, warna khas BTS. Sementara itu, terdapat puluhan penggemar dari Prancis, Meksiko, dan negara lainnya datang untuk menikmati pemandangan tersebut.

"Saya datang ke Korea minggu lalu dan saya sangat terkejut dan senang melihat Menara Namsan berwarna ungu," kata Rita, salah satu ARMY, dikutip Reuters, Selasa (3/6/2023).

BTS sudah banyak menghasilkan prestasi dan rekor baik di Korea Selatan maupun dalam ranah Internasional. Seperti misalnya, lagu BTS yang berjudul Butter telah ditonton sebanyak lebih dari 108 juta kali dalam 24 jam pertama di Youtube dan mengalahkan rekor single sebelumnya, yaitu Dynamite dengan 101,1 juta penonton dalam 24 jam pertama di Youtube.

Adapun fakta menarik lainnya tentang BTS, sebagai berikut:

1. Single terbaru BTS menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard bahkan sebelum dirilis

Melansir Billboard, single terbaru BTS, "Take Two" telah menduduki posisi pertama di tangga lagu Hot Trending Songs Billboard, meskipun belum resmi dirilis. "Take Two" menjadi kali keempat BTS mencapai puncak tangga lagu Hot Trending Songs.

Ssebelumnya, pada tahun 2021 BTS menduduki posisi teratas dengan lagu hits mereka "Butter" dan "Permission to Dance". Setelah itu, pada tahun 2022, terdapat lagu "Yet to Come" yang berhasil memuncaki tangga lagu.

2. Grup K-pop pertama yang masuk nominasi Grammy

BTS menjadi grup K-pop pertama yang berhasil masuk nominasi Grammy Awards melalui kategori Best Pop Duo/Group Performance dengan lagu yang berjudul My Universe, hasil kolaborasinya dengan Coldplay dan nominasi Best Music Video dengan lagu Yet to Come yang dirilis pada tahun 2022 yang menjadi bagian album Proof.

3. Mereka muncul di reuni 'Friends'

Melansir Cosmopolitan, BTS sempat menjadi cameo selama 13 detik dalam acara reuni ‘Friends’ tak hanya itu, ternyata RM juga belajar bahasa Inggris dengan menonton ‘Friends’ yang merupakan komedi situasi Amerika yang populer tersebut.

4. Mereka dapat berkomunikasi tanpa kata-kata

Melansir Cosmopolitan, Jimin membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi tanpa kata-kata, pada dasarnya hanya dengan melihat satu sama lain dan membaca ekspresi.

5. Tidak ada satupun anggota yang berasal dari Seoul

Dilansir My Seoul Box, ketujuh anggota BTS lahir di luar kota ibu kota Korea Selatan tersebut. Jimin dan Jungkook berasal dari Busan, Suga dan V lahir di Daegu, J-Hope berasal dari Gwangju, sementara Jin dan RM berasal dari kota-kota yang dekat dengan Seoul.

6. Mereka memproduksi musik mereka sendiri

Para anggota BTS tidak hanya menunjukkan penampilan yang luar biasa di atas panggung, mereka juga menulis lagu sendiri. Faktanya, RM, J-Hope dan Suga menulis sebagian besar musik grup ini.

7. BTS berkontribusi dalam perekonomian Korea Selatan

Diperkirakan bahwa BTS telah menyumbang sekitar US$5 Miliar ke perekonomian Korea setiap tahunnya. Selain itu, sebuah studi dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menunjukkan bahwa lagu "Dynamite" dari BTS menghasilkan 1,43 miliar dolar AS bagi perekonomian yang berkontribusi terhadap penyediaan 7.928 lapangan pekerjaan selama pandemi COVID-19.

8. Suga hampir menjadi pemain bola basket

Suga sempat bermimpi untuk menjadi pemain basket. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah tumbuh lebih tinggi setelah sekolah menengah dan berhenti bermain basket untuk fokus pada musik.

