Daftar 10 Pria Tertampan di Dunia Tahun 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Ada banyak pria tampan di dunia, tapi setiap tahunnya ada 10 pria yang dianggap paling tampan di antara yang lainnya.

Pria-pria ini telah menarik perhatian Anda. Mereka memikat Anda dengan karisma, daya tarik, dan kepribadian mereka yang khas.

Berikut daftar 10 pria paling tampan 2023:

1. Robert Pattinson

Dalam serial Twilight, Robert Pattison, seorang aktor Hollywood terkenal, menjadi terkenal sebagai Edward Cullen. Top 10 Pria Tertampan di Dunia 2023, Ia memiliki struktur wajah yang 92,15% sempurna. Para wanita tertarik padanya karena kepribadiannya yang menawan dan matanya yang menarik.

Dia berusia 34 tahun dan lahir di London pada 13 Mei 1986. Dia termasuk dalam 100 orang paling berkuasa di dunia menurut Forbes. Dia telah berkontribusi pada berbagai film terkenal, termasuk Tenet, The Lighthouse, dan Harry Potter. Dia menerima banyak penghargaan untuk penampilannya.

2. Chris Evans

Aktor Amerika Chris Evans terkenal karena perannya sebagai Captain America dalam seri buku komik Marvel. Dia adalah Top 10 Pria Tertampan di dunia tahun 2023 berkat senyumnya yang mematikan, mata birunya, dan kepribadiannya yang menawan.

Dia telah dinominasikan untuk Penghargaan Akademi dan telah memenangkan berbagai penghargaan, termasuk penghargaan MTV, Penghargaan Pilihan Anak-anak, dan Penghargaan Pilihan Rakyat. Dia adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi sebagai hasil dari ketenarannya di serial televisi Marvel.

3. Hrithik Roshan

Aktor India Hrithik Roshan terkenal dengan kemampuan akting dan tariannya. Ia lahir di Mumbai, Maharashtra, India, pada 10 Januari 1974. Ia menikah dengan Sussanne Khan pada tahun 2000, tetapi keduanya berpisah pada tahun 2014. Tingginya 1,8 meter.

Hrithik muncul di banyak film sebagai aktor cilik pada 1980-an. Dia saat ini adalah salah satu aktor India yang paling sukses secara komersial dan sekarang dia adalah Top 10 Pria Paling Tampan di dunia tahun 2023. Film debutnya, "Kaho Naa Pyar Hai," berhasil dengan baik di box office. Koi Mil Gaya, Krrish, Krrish 3, War, dan Super 30 adalah beberapa filmnya.

4. Kim taehyung

Kim Tae-Hyung adalah seorang penyanyi, komposer, dan produser rekaman selain menjadi seorang aktor. Ia lahir di Distrik Seo Daegu, Korea Selatan. Sejak meluncurkan karir musiknya pada tahun 2013, dia adalah Top 10 Pria Tertampan di dunia tahun 2023 & menghasilkan sejumlah lagu terkenal, antara lain "Sweet Night 4 O'Clock", "Even If I Die It's You", "Scenery ," dan banyak lagi.

5. Tom Holland

Thomas Stanley Holland lahir pada tahun 1996 dan memulai karir aktingnya di THEATER West End di London pada usia yang sangat muda. Aktor Thomas Stanley Holland adalah Top 10 Pria Tertampan di dunia tahun 2023. Dia memperoleh banyak ketenaran dalam skala global setelah berpartisipasi dalam film seperti Spider-Man di film Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame, Spider-Man di Homecoming dan Jauh from Home, Captain America in Avengers, Civil War, dan Infinity War, dan Spider-Man: No Way Home Worked.

