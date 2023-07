"Willy Wonka" Siap ke Layar Lebar, Cek Jadwal Tayangnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi penggemar film legendaris "Charlie and the Chocolate Factory" karya Roald Dahl, pasti sudah menanti-nantikan penayangan film prekuelnya bertajuk "Willy Wonka", yang akan bertabur bintang dari Timothée Chalamet, Hugh Grant, hingga Rowan Atkinson. Lalu, kapan jadwal tayanngnya?

Mengutip Collider.com, film prekuel "Willy Wonka" berkisah tentang asal-usul pembuat cokelat sebelum menjadi Wonka yang kita kenal sekarang ini.

Trailer pertama "Willy Wonka" dirilis pada 11 Juli 2023, menunjukkan Willy Wonka muda dalam perjalanannya untuk memulai toko cokelatnya sendiri.

Baca Juga Ini 5 Film Anime dengan Biaya Termahal! Studio Ghibli Paling Banyak

Wonka sendiri akan diperankan oleh Timothée Chalamet, aktor muda yang tampil berperan di berbagai film laris, sebagai Paul Atreides di film Dune: Part One, Zeffirelli di The French Dispatch, dan Quentin di Don't Look Up.

Bersama Chalamet, beberapa aktor dan aktris berbakat lainnya yang turut membintangi film ini adalah Keegan-Michael Key, Tom Davis, Hugh Grant, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Mathew Baynton, Jim Carter, Sally Hawkins, Olivia Colman, Rowan Atkinson, dan Rich Fulcher.

"Willy Wonka" disutradarai oleh Paul King, yang sebelumnya menyutradarai film Paddington, dengan naskah yang ia tulis bersama Simon Farnaby. Lebih lanjut, film prekuel ini akan diproduseri oleh David Heyman dari waralaba Harry Potter dan Luke Kelly dari The Witches, bersama produser eksekutif Michael Siegel langsung dari produser Charlie and the Chocolate Factory, dan Alexandra Derbyshire dari Paddington.

Baca Juga Sinopsis Film Hidden Strike: Duet Jackie Chan dan John Cena Selesaikan Misi di Baghdad

Meskipun merupakan prekuel, film Willy Wonka disebut tidak akan ada kaitannya dengan karakter Gene Wilder dan Johnny Depp sebagai Willy Wonka di film-film sebelumnya.

Kapan Dirilis?

Film "Willy Wonka" sebelumnya dijadwalkan untuk tayang i layar lebar pada 17 Maret 2023. Namun, karena ada pandemi Covid-19 dan menghambat seluruh produksi di Hollywood, penayangannya ditunda.

Willy Wonka diperkirakan akan mulai tayang di layar lebar mulai 15 Desember 2023. Namun, mengutip akun media sosial Timothée Chalamet, "Willy Wonka" akan tayang pada Natal tahun ini.

Baca Juga Sinopsis Film Elemental, Kisah Elemen Air dan Api

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News