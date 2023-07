Profil dr Tommy Dharmawan, Ketua Junior Doctors Network Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Junior Doctors Network (JDN) Indonesia, wadah yang dibentuk oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang memfasilitasi dokter- dokter Indonesia berusia di bawah 40 tahun, mengumumkan dr. Tommy Dharmawan, Sp.BTKV, Ph.D, sebagai Ketua Umum JDN Indonesia.

Pemilihan tersebut diputuskan dalam Silaturahmi Nasional Silatnas) 2023 yang dihadiri oleh delegasi wilayah dari 33 propinsi.

Berdiri sejak tahun 2018, JDN Indonesia bergerak dalam isu kesehatan, sosial, pendidikan serta kesejahteraan bagi barisan muda dokter Indonesia.

JDN Indonesia bertujuan sebagai wadah pemberdayaan dokter muda untuk bekerjasama mewujudkan Indonesia yang lebih sehat melalui edukasi, advokasi, serta kolaborasi nasional dan Internasional. JDN Indonesia menginduk pada Junior Doctors Network World Medical Association (JDN-WMA) dan keanggotaannya merupakan delegasi resmi Ikatan Dokter Indonesia mewakili negara Indonesia.

Dr Uchechukwu Chukwunwike Arum - Chairperson JDN Internasional menyampaikan komitmen sangat dibutuhkan oleh JDN Indonesia untuk berkontribusi dalam edukasi, advokasi, dan pelayanan kesehatan baik secara nasional dan global.

Sementara itu Ketua Umum JDN Indonesia, dr Tommy Dharmawan, SpBTKV, PhD mengatakan, JDN Indonesia Reborn ini adalah kebangkitan generasi dokter muda di era paska pandemi.

Dia menyampaikan jumlah dokter muda berusia dibawah 40 tahun di Indonesia mencapai 40 persen dari jumlah seluruh dokter di Indonesia.

Oleh karena itu, para dokter muda dibawah naungan JDN Indonesia Reborn ini perlu solid dan kesejawatan serta kesantunan diantara para dokter muda ini harus terus dipelihara.

"JDN Indonesia adalah milik bersama dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia, bukan milik perseorangan.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT berpesan, menginjak usianya yang ke 6 tahun, diperlukan peningkatan komunikasi demi tercapainya solidaritas yang lebih kuat diantara dokter – dokter Indonesia usia dibawah 40 tahun.

Selain itu, diskusi serta advokasi di berbagai isu yang sedang berkembang pasca pandemi, menjadikan silaturahmi nasional menjadi penting untuk merumuskan berbagai usulan terhadap kebijakan yang relevan.

Regenerasi dan strukturisasi sesuai dengan tata laksana organisasi menjadi bagian yang penting dalam semangat membangun JDN Indonesia yang lebih baik di masa depan.”

Berikut profil dr. Tommy Dharmawan, Sp.BTKV, Ph.D

Spesialis:

Bedah Thoraks Kardiovaskuler

Riwayat Pendidikan:

2019, Ph.D, Gunma University

2015, Sp.BTKV, Universitas Indonesia

Penghargaan:

2019, Dean's Awards on Excellent Research Activity, Gunma University

Keanggotaan:

Anggota, Ikatan Dokter Indonesia

Penelitian dan Publikasi:

2019, Penulis Utama, Enhanced closed-state inactivation of mutant cardiac sodium channels (SCN5A N1541D and R1632C) through different mechanisms, doi: https://doi.org/10.1016/j.yjmcc.2019.03.023

Kompetensi / Keahlian Bidang

Bedah Jantung Dewasa, Bedah toraks (trauma, infeksi, keganasan), Bedah Jantung (Operasi CABG, operasi penggantian katup jantung, operasi kelainan jantung bawaan/kongenital), Bedah vaskular (akses kemoterapi, akses cuci darah),

