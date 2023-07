Ternyata, Makanan Kesukaan Oppenheimer Nasi Goreng Pedas Ala Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - J. Robert Oppenheimer merupakan fisikawan Amerika yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Tahun ini, film biografi Oppenheimer ditayangkan pada (19/7/23) lalu.

Oppenheimer lahir di New York City dari pasangan imigran Yahudi dari Jerman. Dia menyukai belajar dan hal yang paling disukainya adalah belajar bahasa. Selain menjadi peneliti, dia juga mengajar di berbagai tempat. Dalam buku yang ditulis oleh Charles Thorpe tercatat bahwa Oppenheimer mengalami perkembangan menjadi pengajar. Perkembangannya tersebut membuat para muridnya tertarik padanya.

Oppenheimer menganggap makan di restoran Bay Area yang mahal dan mencicipi anggur berkualitas sebagai bagian dari "pendidikan total" bagi murid-muridnya.

Baca Juga Fenomena Global Barbenheimer, Bikin Barbie dan Oppenheimer Cetak Box Office

Fisikawan teoretis Rudolf Peierls menulis bahwa Oppenheimer memiliki pandangan yang kuat tentang masalah gaya dalam makanan dan minuman. Dia berpandangan bahwa martini harus kuat dan kopi harus hitam.

Peierls ingat bahwa ketika Oppenheimer membawa anggota komite ke restoran steik setelah pertemuan, hampir semua orang mengikuti petunjuk dari Oppenheimer bahwa tingkat kematangan steik harus rare atau hampir mentah.

Hanya satu orang yang memesan daging sapinya dengan matang. Itu membuat Oppenheimer memandangnya dan menanyakan kenapa orang itu tidak memakan ikan saja.

Baca Juga 10 Film Terbaik yang Dibintangi Cillian Murphy, Si Pemeran Oppenheimer

Kecintaan dan kekritisannya terhadap hidangan membuatnya dia tidak jarang memasak hidangannya sendiri.

Harold Cherniss, dalam wawancara yang ditulis di situs Atomic Heritage, mengatakan bahwa terkadang Oppenheimer datang dan memasak makan malam sendiri. Makanan yang dimasak adalah nasi goreng pedas Indonesia.

Oppenheimer mengenal nasi goreng ini dari istri George Uhlenbeck, Else Uhlenbeck. Cherniss menyebut nasi goreng sebagai hidangan Pulau Laut Selatan. Ini merupakan hidangan istimewa Oppenheimer. Cherniss berkata bahwa dia sudah menceritakan hidangan yang suka dimasak Oppenheimer ini ke banyak orang. Nasi goreng mendapat julukan dari para tamunya, yang pernah dijamunya, sebagai ‘nasty gory’.

Baca Juga Akhir Hidup Oppenheimer si Perokok Berat, Kalah Melawan Kanker Tenggorokan

“Saya ingat beberapa dari mereka, karena dia kaget dengan mereka. Masakan itu berupa mentega dalam jumlah besar, paprika merah dalam jumlah besar, semacam daging, saya tidak tahu apa itu, daging sapi muda, saya pikir, atau semacamnya, dan banyak hal lainnya,” jelas Cherniss saat ditanya bahan-bahan dari nasi goreng yang dibuat oleh Oppenheimer.

Oppenheimer memasak nasi goreng selama kira-kira satu jam. Dia juga menambahkan telur setengah matang sebagai pelengkap.

Beberapa orang mungkin berpikir bahwa nasi goreng sangat nikmat disantap saat masih panas. Namun, Oppenheimer tidak memakannya langsung karena tidak kuat panas. Cherniss juga mengatakan bahwa Oppenheimer memberikan bahan-bahan lengkapnya ke istrinya.

Fakta bahwa Oppenheimer suka memasak dan menyantap nasi goreng membuat warganet, khususnya di Twitter, membicarakan hal ini. Beberapa warganet tidak menyangka bahwa Oppenheimer menikmati hidangan kaya rempah tersebut. Beberapa lainnya berfokus ke seberapa pedas nasi goreng yang dibicarakan itu.

https://twitter.com/inboundandhot/status/1683153509775200256?s=20

“I have questions on "exceedingly spicy" part,” tulis akun Twitter @benxxxx.

Buku “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” yang ditulis oleh Bird dan Sherwin memang membahas rasa pedas akan nasi goreng itu. Buku tersebut menceritakan Oppenheimer mengenalkan nasi goreng saat teman-temannya sudah bosan dengan mentega kacang yang hambar. Nasi goreng yang dimasak oleh Oppenheimer dianggap sangat pedas oleh mereka.

Sebenarnya, tidak mengherankan Oppenheimer mengetahui bahkan menyukai nasi goreng. Dia pernah tinggal dan mengajar di di Belanda, salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Bahkan, dilansir dari The Hill, Oppenheimer belajar bahasa yang banyak digunakan di tanah Nusantara atau Indonesia pada kerajaan Hindu di Indonesia, bahasa Sanskerta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News