Bisnis.com, JAKARTA - Lagu berjudul Kaktus belakangan sedang populer di media sosial karena liriknya dianggap mampu meningkatkan mood pendengar. Lagu ini merupakan single yang dipopulerkan oleh band asal Jakarta yaitu Suara Kayu.

Untuk itu kamu perlu mengetahui lirik dan chord lagu kaktus suara kayu. Single Kaktus sudah dirilis pada tahun 2021 lalu, tetapi kembali populer di akhir tahun 2022 karena sering berseliweran di Reels Instagram dan FYP TikTok.

Lagu ini membahas soal hubungan tanpa status. Kata Kaktus sendiri memiliki arti ‘Kakak Adit tanpa Status’. Lagu ini menceritakan tentang sepasang sahabat yang memiliki hubungan sangat dekat seperti kakak dan adik. Hubungan pertemanan ini semakin renggang setelah salah satu dari mereka mulai terbawa perasaan (baper).

Chord Lagu Kaktus - Suara Kayu

F E Am Gm C

F G Em Am

Dm-Em-F-G#-G



C Em Am

kita sudah kenal lama

Gm C F

seperti kakak adik

Em Dm

apakah kita hanya

G

segini saja ?



C Em Am

aku ingin buat kamu

Gm C F

tertawa bersamaku

Em Am

karna kata mereka

A# G

tertawa bisa bikin sayang



F G Em

tapi apa yang telah terjadi

A

lihat tawamu ku yang

Dm -Em

menjadi

F G

sayang kepadamu





C Em

ikan apa yang terindah ?

Am

ikannot live without you

Em

in my life

F Em

ayam apa yang termanis ?

Dm G

ayam falling in love with you



C Em

aku ingin kamu tahu

Am Gm C

semua rasaku kepadamu

F G Em Am

ku tak ingin menjadi kaktus

Dm G F

kakak adik tmalykordanpa status



C Em Am

aku ingin buat kamu

Gm C F

tertawa bersamaku

Em Am

karna kata mereka

A# G

tertawa bisa bikin sayang



F G Em

tapi apa yang telah terjadi

A

lihat tawamu ku yang

Dm -Em

menjadi

F G

sayang kepadamu



F G Em A

hu uu uu

Dm F G

hu u aa





C Em

ikan apa yang terindah ?

Am

ikannot live without you

Em

in my life

F Em

ayam apa yang termanis ?

Dm G

ayam falling in love with you



C Em

aku ingin kamu tahu

E Am Gm C

semua rasaku kepadamu

F G Em Am

ku tak ingin menjadi kaktus

Dm G -G7

kakak adik tanpa

F G Em Am

ku tak ingin menjadi kaktus

Dm G F C

kakak adik tanpa status

Baca Juga : Lirik dan Chord Resah Jadi Luka yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Lirik Lagu Kaktus - Suara Kayu

Kita sudah kenal lama

Seperti kakak adik

Apakah kita hanya segini saja

Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku

Karena kata mereka ketawa bisa bikin sayang

Tapi apa yang telah terjadi

Lihat tawamu ku yang menjadi

Sayang kepadamu

Ikan apa yang terindah

Ikan not live without you in my life

Ayam apa yang termanis

Ayam falling in love with you

Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu

Ku tak ingin menjadi kaktus

Kakak adik tanpa status

Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku

Karena kata mereka ketawa bisa bikin sayang

Tapi apa yang telah terjadi

Lihat tawamu ku yang menjadi

Sayang kepadamu

Hu-hu

Hu woah

Ikan apa yang terindah

Ikan not live without you in my life

Ayam apa yang termanis

Ayam falling in love with you

Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu

Ku tak ingin menjadi kaktus

Kakak adik tanpa

Ku tak ingin menjadi kaktus

Kakak adik tanpa status

itulah lirik dan chord lagu kaktus suara kayu yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News