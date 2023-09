Spoiler One Piece 1092, Kisah Transformasi Gear 5 Luffy

Bisnis.com, JAKARTA – One Piece 1092 akan tayang dengan judul "Tyrant's Rampage in Mary Geoise Incident" dan akan menandai kembalinya tokoh antagonis favorit para penggemar, namun yang paling dibenci di One Piece, Laksamana Akainu.

Spoiler One Piece 1092 dimulai dengan Kuma, yang menyebabkan kekacauan di Mariejois, yang terletak di Garis Merah. Namun, Laksamana Armada Sakazuki, yang sebelumnya dikenal sebagai Laksamana Akainu, turun tangan untuk menghadapi Kuma. Hal itu menyebabkan situasi semakin memanas.

Ada juga kilas balik dari dua tahun yang lalu ketika Akainu menangkap Bonney. Akainu memberi tahu Bonney bahwa ayahnya secara sukarela melakukan modifikasi. Chapter ini kemudian kembali ke masa kini di Pulau Egghead.

Di Pulau Egghead, di mana pertempuran epik terjadi, Luffy menghadapi Laksamana Kizaru dalam bentuk Gear 4 Snake Man-nya yang kuat dan pertarungan berlangsung sengit. Selama pertarungan ini, Kizaru memberikan serangan dahsyat yang tidak disebutkan namanya terhadap Luffy.

Menjelang akhir chapter, sesuatu yang benar-benar luar biasa terjadi. Luffy mengalami transformasi menjadi Gear 5. Saat Genderang Pembebasan mulai bergema, mata robot kuno yang sangat besar menyala, mengisyaratkan adanya hubungan misterius antara bentuk baru Luffy dan mesin kolosal ini.

Singkatnya, spoiler awal untuk One Piece Chapter 1092 ini menjanjikan perjalanan yang menyenangkan. Transformasi Gear 5 Luffy selama pertarungannya dengan Laksamana Kizaru menambah keseruan.

Selain itu, pengungkapan peran Drums of Liberation dalam membangkitkan robot kuno tersebut menambah intrik, yang menunjukkan adanya twist baru dalam cerita. Kehadiran Kuma di Mariejois juga menimbulkan pertanyaan tentang motif dan niatnya, terutama dengan masuknya Akainu ke dalam cerita.

Dilansir dari laman Dexetro, Kamis (14/9/2023), jadwal rilis One Piece 1092 diperkirakan pada 17 September 2023, pukul 12.00 JST (waktu Jepang). (Kresensia Kinanti)

