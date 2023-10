WHO Keluarkan Izin Persetujuan Vaksin Malaria R21

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyetujui vaksin malaria kedua untuk mencegah malaria.

“Vaksin R21 merupakan vaksin malaria kedua yang direkomendasikan WHO setelah vaksin RTS,S/AS01 yang mendapat rekomendasi WHO pada tahun 2021,” demikian pernyataan resmi WHO.

Sesuai dengan informasi yang tersedia di situs WHO, “di daerah dengan penularan malaria yang sangat musiman (di mana penularan malaria sebagian besar terbatas pada 4 atau 5 bulan per tahun), vaksin R21 terbukti mengurangi kasus gejala malaria sebesar 75% selama periode tersebut. 12 bulan."

Malaria merenggut setengah juta nyawa dalam setahun dan menunjukkan gejala parah pada bayi, anak di bawah usia 5 tahun, pelancong, pengidap HIV, dan wanita hamil. “Penambahan R21 ke dalam daftar vaksin malaria yang direkomendasikan WHO diharapkan dapat menghasilkan pasokan vaksin yang cukup sehingga bermanfaat bagi semua anak yang tinggal di daerah di mana malaria merupakan risiko kesehatan masyarakat,” kata WHO.

Malaria menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Ada 5 spesies parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia dan 2 spesies – P. falciparum dan P. vivax – menimbulkan ancaman terbesar. P. falciparum, merupakan parasit malaria yang paling mematikan dan jika tidak diobati, malaria yang disebabkan olehnya dapat menyebabkan penyakit parah dan kematian dalam waktu 24 jam.​Gejala umum yang perlu diperhatikan​

Gejala malaria

Gejala umum penyakit malaria adalah kelelahan dan kelelahan yang ekstrem, gangguan kesadaran, kejang berulang, kesulitan bernapas, urin berwarna gelap atau berdarah, penyakit kuning (mata dan kulit menguning) dan pendarahan tidak normal

Negara-negara Afrika-- Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Republik Persatuan Tanzania, dan Niger menyumbang setengah dari kasus malaria yang terjadi di seluruh dunia. “Vaksin kedua ini memiliki potensi nyata untuk menutup kesenjangan permintaan dan pasokan yang sangat besar. Dikirim dalam skala besar dan diluncurkan secara luas, kedua vaksin ini dapat membantu meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian malaria serta menyelamatkan ratusan ribu nyawa generasi muda di Afrika dari penyakit mematikan ini,” kata Dr Matshidiso Moeti, Direktur Regional WHO untuk Afrika.

Malaria dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk dan melakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan kelambu saat tidur dan menggunakan obat nyamuk, obat nyamuk bakar, dan alat penguap. Disarankan untuk mengenakan pakaian berlengan panjang jika ditemukan kasus malaria di tempat Anda. Cara terbaik lainnya untuk menghindari masuknya nyamuk adalah dengan menggunakan tirai jendela

