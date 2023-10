Promo 10.10, dari Kuliner hingga Diskon Beli iPhone di iBox

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, 10.10 banyak tenant memberikan penawaran promo spesial merayakan angka kembar.

Bagi Anda pemburu diskon atau promo, berikut deretan promo mulai dari kuliner spesial 10.10

1. Waroeng Steak and Shake

Buat Steaklovers yang mau merayakan 10.10 bareng temen ataupun keluarga bisa memesan promo ini! Syarat dan Ketentuan:

- Promo berlaku dari 10 - 12 Oktober 2023

- Promo berlaku selama jam operasional outlet

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (dine in dan take away, tidak berlaku online)

- Harga sudah termasuk pajak (Untuk struk harga sebelum pajak akan tertulis Rp 35.455,-)

- Promo berlaku di seluruh outlet Waroeng Steak & Shake

- Promo berlaku kelipatan dan tidak ada kuota setiap harinya

-Pastikan kamu menuliskan kode FLASH SALE pada saat pemesanan. Untuk Steaklovers yang tidak menuliskan kode FLASH SALE pada saat pemesanan maka akan terhitung harga normal

2. Moon Chicken

Promo Buy 10 Get 10 dari Moon Chicken

10 Korean Chicken Wings + 10 Korean Chicken Wings CUMA 94 ribu

Buruan ajak temen dan keluarga kamu juga buat makan bareng!

Buka aplikasi Gojek-mu & order Moon Chicken sekarang!

Baca Juga Gaet Minat Masyarakat, KCIC Siapkan Promo Diskon Tiket Kereta Cepat WHOOSH

*Add your voucher

*Price exclude tax and other fees

3. Subway

10.10 SUBWAY DEAL!!!

Ada yang spesial nih di 10.10

Baca Juga Tekan Angka Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Promotif Preventif

*3 FOR Rp.101.000* kalian bisa dapetin

1 Chick 'n Chick Footlong

2 Chicken Cream Soup

3 Iced Jasmine Green Tea/Lemon Tea 16Oz

Pas banget untuk 3 orang loh! Jadi bisa makan bareng temen-temen lebih hemat dan puas!

Periode 9-10 Oktober 2023

S&K Berlaku.

*Datang ke Resto Subway and tunjukan postingan ini

*Berlaku khusus Menu yang sudah ditentukan

*Berlaku selama periode promo yang sudah ditentukan

*Harga tidak termasuk Add-On dan tambahan lainnya

*Khusus Dine-In/Take-way

*Berlaku di seluruh store Subway KECUALI Airport dan Malang.

*Berlaku untuk semua metode pembayaran

*Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

4. Yoshinoya

PROMO SPECIAL 10.10 Yoshinoya yuk!

- 3 Tori Don (Egg Mayo/Red Hot Chili/Black Pepper) & 3 Ocha hanya Rp100rb

- Brown Sugar Coffee Milk + FREE Potabee hanya Rp 10rb

Kapan lagi nih bisa dapetin kesempatan makan HEMAT & NIKMAT?

Yuk jangan lewatkan PROMO SPECIAL 10.10 Yoshinoya!

S&K:

- Berlaku Dine In, Takeaway & Yoshinoya Delivery

- Tidak berlaku di Store Dufan & Bandara

- Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

5. Hoka Hoka Bento

Promo 10.10 di #HokBenAja

Nikmati promo Double Date yaitu 4 Paket Hoka Hemat hanya 100k net*-

Berlaku di semua layanan dan bisa kamu dapatkan di semua store HokBen Lho Friends

Gak usah kelamaan mikirnya, cuss langsung pesan sekarang!!!

Karena hanya berlaku 2 hari 9 - 10 Oktober 2023…

Jangan sampai ketinggalan

6. KFC

Buy one get one, paket nasi ayam cola hanya dengan Rp36.818.

Dengan membeli paket ini, Anda mendapatkan dua nasi, dua ayam dan dua cola.

7. D'crepes

PROMO SPESIAL 10.10

Kapan lagi sih bisa BELI 2 CHOCO PEANUT cuma dengan 23 RIBU*? Berlaku 1 HARI AJA di tanggal kembar 10.10 gengs Jangan lewatin kesempatannya!

Geser kiri untuk tau syarat dan ketentuannya bestie~ Semangat nge-war di outlet Dcrepes kesayangan kalian

*S&K berlaku

Ecommerce

1. Shopee

PROMO PUNCAK 10.10 Nikmati Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, Brand Flash Sale 10.10, dan Shopee LIVE Diskon Murah 24 Jam. Dapatkan kesempatan untuk mendapatkan mobil dan motor seharga 10RB

Selain itu, Jangan lewatkan juga VOUCHER DISKON 99% s/d 100RB 5X SEHARI!

2. Tokopedia

ADA WAR DISKON 10.10 MULAI DARI JAM 12 MALAM INI!!

CATAT JAMNYA BIAR GAK KETINGGALAN INFONYA

Dapetin Diskon Heboh + Cashback 100% + Belanja 20k Bebas Ongkir cuma di WAR 10.10 Tokopedia!

3. iBox

Nikmati promo hemat hingga 3 Juta* untuk pembelian iPhone 14 Pro.

Dapatkan tambahan voucher spesial hingga 1 Juta* untuk produk Apple pilihan. Tersedia online di iBox.co.id

Periode promo hingga 15 Oktober 2023.

Gunakan kode voucher berikut untuk tambahan potongan di iBox.co.id:

- TWIN300K : Potongan Rp 300.000 dengan minimal transaksi Rp 7.498.000

- TWIN550K : Potongan Rp 550.000 dengan minimal transaksi Rp 13.998.000

- TWIN1MIO : Potongan Rp 1.000.000 dengan minimal transaksi Rp 19.998.000

*Berlaku untuk pembelian iPhone, iPad dan MacBook. Syarat dan ketentuan berlaku. Kuota terbatas.

Nikmati promo hemat hingga 500 Ribu* untuk pembelian iPad Pro (M2).

Dapatkan tambahan voucher spesial hingga 1 Juta* untuk produk Apple pilihan. Tersedia online di iBox.co.id

Periode promo hingga 15 Oktober 2023.

Gunakan kode voucher berikut untuk tambahan potongan di iBox.co.id:

- TWIN300K : Potongan Rp 300.000 dengan minimal transaksi Rp 7.498.000

- TWIN550K : Potongan Rp 550.000 dengan minimal transaksi Rp 13.998.000

- TWIN1MIO : Potongan Rp 1.000.000 dengan minimal transaksi Rp 19.998.000

*Berlaku untuk pembelian iPhone, iPad dan MacBook. Syarat dan ketentuan berlaku. Kuota terbatas.

Nikmati promo hemat hingga 500 Ribu* untuk pembelian MacBook Pro (M2) 13 inci.

Dapatkan tambahan voucher spesial hingga 1 Juta* untuk produk Apple pilihan. Tersedia online di iBox.co.id

Periode promo hingga 15 Oktober 2023.

Gunakan kode voucher berikut untuk tambahan potongan di iBox.co.id:

- TWIN300K : Potongan Rp 300.000 dengan minimal transaksi Rp 7.498.000

- TWIN550K : Potongan Rp 550.000 dengan minimal transaksi Rp 13.998.000

- TWIN1MIO : Potongan Rp 1.000.000 dengan minimal transaksi Rp 19.998.000

*Berlaku untuk pembelian iPhone, iPad dan MacBook. Syarat dan ketentuan berlaku. Kuota terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News