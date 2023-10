Daftar Lengkap Pemenang TikTok Awards 2023 Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok Indonesia baru saja menggelar penghargaan konten kreator atau pengguna terbaik di tahun 2023.

Pengumuman pemenang disampaikan dalam TikTok Awards 2023 semalam, Kamis 12 Oktober 2023.

Pengumuman pemenang dimeriahkan berbagai hiburan salah satunya penampilan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkolaborasi dengan Alan Walker.

Berikut daftar lengkap pemenang TikTok Awards 2023

Creator Of The Year Pandawara Group @pandawaragroup

Best Of Fashion & Beauty Dilla Probokusumo @dillaprb

Best Of Lifestyle Irene @ireneswnd

Best Of Gaming Joel Eliezer @joelelieezerr

Best Of Sports Timotius Mulyadi @timotiusmul

Best Of Health & Wellness Kevin Mak @drkevinmak

Best Of Foodie Nanakoot @nanakoot_

Best Of Learning & Education Raymond Chins @raymondchins

Rising Star of The Year Pandawara Group @pandawaragroup

Celebrity of The Year Fuji Utami @fuji_an

Popular Creator of The Year Erika Richardo @erikarichardo

Popular Song of The Year - Sial by Mahalini Rahardja @mahaliniraharja

Musician of The Year Tiara Andini @tiaraandini

TikTok Live of The Year Vidhia @vidhia_16

Affiliate Creator of The Year Lina Amelia @louissescarlett

Popular Effect of The Year Vito Dakocan @vitosinaga

