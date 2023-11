Bisa Cegah Kanker, Ini 9 Manfaat Brokoli Bagi Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA – Brokoli merupakan sayuran yang paling sering direkomendasikan bagi para pejuang diet, tetapi brokoli sebenarnya memiliki manfaat yang lebih dari itu.

Brokoli mengandung sumber antioksidan yang tinggi dan memiliki kandungan nutrisi tambahan berupa magnesium, fosfor, seng, dan zat besi. Kandungan nutrisi inilah yang membuat brokoli sering dikonsumsi sebagai nutrisi yang menjaga kesehatan tulang.

Dilansir berbagai sumber, berikut manfaat brokoli bagi tubuh:

1. Senyawa untuk mengurangi risiko kanker

Brokoli memiliki beberapa molekul kuat yang melindungi sel dari kerusakan dan beberapa di antaranya bahkan menghancurkan sel kanker.

Molekul pelawan kanker dalam brokoli termasuk DIM, indole-3-carbinol dan sulforaphane.

Menurut penelitian dapat menghasilkan aktivitas sebagai berikut :

• Detoksifikasi zat tertentu yang mendorong pertumbuhan sel kanker yang berarti menghilangkan efek berbahayanya.

• Memberikan antioksidan yang mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan kanker.

• Menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker.

• Mendukung apoptosis, proses tubuh menghancurkan sel-sel yang dapat berubah menjadi kanker.

2. Membantu mengatur gula darah

Penelitian pada manusia dan laboratorium menunjukkan senyawa dalam brokoli dapat membantu menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Efek ini mungkin disebabkan oleh antioksidan dalam brokoli, seperti vitamin C.

Penelitian menunjukkan bahwa serat juga dapat membantu pengelolaan gula darah. Dengan 2,5 gram serat per cangkir, brokoli merupakan sumber nutrisi yang baik.

3. Melindungi usus

Dalam penelitian non-manusia , peneliti menemukan bahwa brokoli dapat membantu melindungi lapisan usus keci. Senyawa yang ditemukan dalam brokoli, yang disebut ligan reseptor hidrokarbon aril, membantu menjaga sel-sel usus kecil bekerja dengan baik.

4. Vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh

Vitamin C merupakan nutrisi yang meningkatkan kekebalan tubuh. Efek antioksidan vitamin C juga membantu tubuh mengendalikan radikal bebas. Kerusakan akibat radikal bebas dikaitkan dengan semua jenis masalah, termasuk penyakit Alzheimer, penyakit autoimun, kanker, penyakit jantung dan penyakit Parkinson. Faktanya Brokoli memiliki lebih banyak vitamin C dibandingkan jeruk.

5. Nutrisi untuk membantu kesehatan jantung

Penelitian menunjukkan senyawa bioaktif tertentu dalam brokoli dapat meningkatkan kesehatan jantung dalam berbagai cara.

Menurunkan trigliserida dan kolesterol LDL (“jahat”) : “LDL yang tinggi dapat menyebabkan timbunan lemak di dinding arteri, meningkatkan risiko penyakit arteri, stroke dan serangan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa makan brokoli dapat menurunkan trigliserida, sejenis lemak, serta LDL.

6. Mengatasi kencing manis

Studi menunjukkan bahwa sulforaphane dapat membantu menurunkan gula darah. Jika menderita diabetes tipe 2 dan obesitas, mungkin melihat peningkatan gula darah yang lebih besar dibandingkan orang lain.



7. Meningkatkan kekuatan tulang

Brokoli berpotensi memberi manfaat bagi kekuatan tulang. Sayuran ini mengandung beberapa nutrisi penting untuk pembentukan tulang dan mencegah hilangnya kepadatan tulang.

8. Melawan Peradangan

Kekuatan anti-inflamasi brokoli dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis. Sebuah penelitian menemukan bahwa asupan lebih tinggi sayuran silangan membantu menurunkan tingkat penanda pro-inflamasi yang beredar dalam darah.

9. Meningkatkan kesehatan otak

Lutein dan zeaxanthin merupakan pigmen yang banyak ditemukan pada brokoli. Pigmen ini memiliki banyak manfaat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan otak. Hal ini telah dikaitkan dengan fungsi otak dan jaringan saraf yang sehat.

