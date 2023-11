Deretan Agensi Raksasa yang Menaungi Artis Terkenal di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Artis pasti memiliki agensi yang menjadi tempat bernaung dan memulai debut di industri hiburan.

Agensi memiliki tugas untuk melindungi artis-artis yang sudah bergabung di bawah kepemimpinannya. Pihak agensi bertugas melindungi dari segala hal yang mengganggu dan merugikan artis-artisnya.

Agensi bertanggung jawab mulai dari melatih, menyusun jadwal, mengelola keuangan artis, hingga melakukan promosi. Namun hal ini berarti bahwa semakin terkenal artis tersebut, maka akan semakin besar pula ukuran agensinya.

Melansir dari berbagai sumber, berikut deretan agensi artis yang terkenal di dunia.

1. William Morris Endeavour (WME)

Lahir dari persatuan antara William Morris Agency dan Endeavour, William Morris Endeavour adalah agensi bakat terbesar di dunia. Daftar klien mereka termasuk Adele, Alicia Keys, dan Pharrell Williams. Mereka juga mewakili aktor, komedian, penulis, atlet, dan koki.

2. Creative Artists Agency

Creative Artists Agency adalah salah satu agensi manajemen bakat terbaik. Mereka mewakili beberapa artis musik papan atas dunia, antara lain Ariana Grande, Jennifer Lopez, dan Miley Cyrus. Mereka tidak hanya mewakili artis musik, tetapi juga artis komedi, atlet, penulis, dan bakat lainnya.

3. United Talent Agency (UTA)

United Talent Agency memiliki beragam talenta terkemuka dunia. Diantaranya adalah Iggy Azalea, LANY, dan Nipsey Hussle. Selain artis rekaman, mereka juga mewakili talenta e-sports dan streaming, influencer media sosial, talenta komedian, dan pembicara.

4. Paradigm Talent Agency

Paradigm Talent Agency memiliki lokasi di AS, Kanada, dan Eropa. Yang membedakan agensi mereka adalah pengalaman mereka selama 30 tahun dalam mengembangkan karier yang memuaskan secara kreatif bagi klien mereka. Mereka memberikan representasi global kepada beragam kelompok talenta di berbagai industri, seperti film, televisi, musik, dan penerbitan.

5. Mitra Manajemen Kreatif Internasional (ICM)

Telah berdiri selama beberapa dekade, ICM adalah salah satu pakar terkemuka dalam manajemen artis. Mereka dikenal mewakili aktor film dan TV, komedian, dan musisi. Mereka mewakili sejumlah selebriti ternama, antara lain Nicki Minaj, Keri Hilson, dan HER.

6. Agency for the Performing Arts (APA)

Agency for the Performing Arts adalah salah satu agensi bakat terbesar dan paling terdiversifikasi di Los Angeles, dengan kantor di Beverly Hills, New York, Atlanta, Toronto, dan London.

Mereka mewakili berbagai artis sukses, antara lain Mary J. Blige, Greyson Chance, dan Alex G. Selain artis pertunjukan, mereka juga mewakili pembicara, produser, sinematografer, dan manajer produksi.

7. Buchwald and Associates

Buchwald and Associates adalah pemimpin industri dalam representasi dan manajemen bakat. Perusahaan menawarkan perwakilan di berbagai bidang di setiap industri. Ini termasuk bakat yang ditemukan di media sosial, film dan TV, sulih suara, siaran, dan sindikasi.

