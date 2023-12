Kalahkan Vladimir Putin, Taylor Swift Jadi Person of The Year 2023 Versi TIME

Bisnis.com, SOLO - Musisi asal Amerika Serikat (AS) Taylor Swift menyabet penghargaan Person of The Year 2023 versi Majalah TIME.

TIME telah merilis penghargaan Person of The Year 2023 yang dimenangi oleh penyanyi Taylor Swift, Rabu (6/12/2023).

Taylor Swift dinilai menjadi tokoh yang paling berpengaruh sepanjang 2023. Dia mengalahkan tokoh-tokoh ternama dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan pemimpin Inggris Raya Raja Charles III.

Pemilihan Taylor Swift menjadi Person of The Year tak lepas dari konser "The Eras Tour" sepanjang 2023.

Musisi 33 tahun itu menggelar 151 konser di seluruh dunia yang menghasilkan 900 juta dolar AS atau sekitar Rp13,9 triliun, demikian laporan Billboard.

Dari total pendapatan tersebut, Taylor Swift mengantongi sekitar 14 juta dolar AS atau senilai Rp217 miliar per konser.

Tur "The Eras Tour" memecahkan rekor penjualan tiket terbanyak sepanjang sejarah. Konser tersebut juga diangkat menjadi film yang menyedot animo cukup besar dari penggemar.

Lebih luas lagi, lagu Taylor Swift menjadi yang paling banyak diputar pada 2023. Buah karya musisi asal Pennsylvania itu telah didengarkan lebih dari 26,1 miliar kali per akhir November.

"Ini adalah hal yang paling membanggakan dan membahagiakan yang pernah saya rasakan, dan merupakan hal yang paling kreatif dan bebas yang pernah saya alami," ucap Taylor Swift dilansir dari Reuters, Rabu (6/12/2023).

TIME mengapresiasi perjalanan Taylor Swift yang hampir 2 dekade berkarya di dunia musik. Taylor Swift pun menjadi seniman pertama yang meraih penghargaan Person of The Year dari TIME.

Taylor juga mematahkan "tradisi" TIME yang menganugerahkan penghargaan Person of The Year kepada hampir seluruh Presiden AS sejak 1927.

Pada edisi tahun ini, Taylor mengalahkan nominee Person of The Year 2023 lainnya seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, Raja Charles III, sineas Hollywood, tokoh fiksi, bahkan jaksa dalam kasus Donald Trump.

TIME juga memberi penghargaan kepada eks CEO OpenAI Sam Altman sebagai CEO of The Year, Lionel Messi sebagai Athlete of The Year, dan aktor Alex Newell sebagai Breakthrough of The Year.

