Ini Pemain Film dan Sinopsis Death’s Game, Drakor Adaptasi Webtoon

Bisnis.com, JAKARTA – Death’s Game sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar drama Korea, rilis pada 15 Desember 2023 di Amazon Prime Video.

Film Death's Game diadaptasi dari webtoon karya Lee Won Sik dan Golchan ini akan ditayangkan dalam 10 bahasa, dengan tujuan memberi kesempatan bagi para penonton internasional untuk dapat menikmati.

Drama Death’s Game diperankan oleh aktor dan aktris populer mulai dari Seo In Guk, Park So Dam, Go Yoon Jung, Choi Si Won, hingga Lee Jae Wook.

Sinopsis Film Death’s Game

Berkisah tentang seorang laki-laki bernama Choi Yi Jae yang memiliki kepribadian cerdas dan baik hati. Setelah lulus kuliah, Ia menghadapi kesulitan dalam mencari kerja, bahkan hingga 7 tahun lamanya.

Putus asa terus menganggur, sang pacar yang tidak tahan akan kondisi tersebut memilih pergi dan memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain, ditambah lagi dia mengalami penipuan bitcoin yang membuat semua tabungannya lenyap.

Hal itu menimbulkan rasa putus asa bagi dirinya, dan membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri, berharap tidak ada lagi beban dalam hidupnya.

Choi Yi Jae terjun dari apartemennya. Sebelum bunuh diri, dia juga menuliskan surat yang berisi "Kematian hanyalah hal tidak penting yang membantuku lepas dari semua rasa sakit ini".

Setelah kematiannya, justru membawa dirinya bertemu dengan makhluk bernama Death yang menjaga pintu gerbang menuju Neraka. Death memberinya hukuman untuk mengalami kematian sebanyak 12 kali lagi melalui tubuh yang berbeda dan Ia harus bertahan hidup jika tidak ingin masuk neraka.

Drama Death’s Game menceritakan bagaimana perjalanan Choi Yi Jae dalam menghadapi hukuman yang diberikan oleh Death akibat ulah dirinya yang menyepelekan hidup yang amat berharga.

Daftar Pemain Drama Death’s Game

• Seo In Guk sebagai Choi Yi Jae

• Park So Dam sebagai Death

• Go Yoon Jung sebagai Lee Ji Soo

• Lee Do Hyun sebagai Jang Geun Woo

• Sung Hoon sebagai Song Jae Seob

• Choi Si-Won sebagai Adik Park Tae Woo

• Jang Seung Jo sebagai Lee Ju Hun

• Lee Jae Wook sebagai Jo Tae Sang

• Kim Jae Wook sebagai Jung Gyu Cheol

• Kim Kang Hoon sebagai Kwon Hyuk Soo

• Oh Jung Se sebagai Ahn Ji Hyeong

