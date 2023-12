10 Sayuran Rendah Karbohidrat, Cocok untuk Menurunkan Berat Badan

Bisnis.com, JAKARTA - Sayuran kerap dipilih saat menjalani diet karena memiliki nutrisi penting untuk kesehatan dan kandungan karbohidrat yang dimiliki juga rendah.

Nutrisi penting dalam sayuran seperti serat untuk pencernaan yang sangat baik dan vitamin dan mineral untuk pencegahan penyakit, kesehatan jantung, dan membuat Anda tetap terhidrasi.

Oleh karena itu, Anda dapat memulai gaya hidup yang lebih sehat salah satunya dengan mengonsumsi sayuran rendah karbohidrat.

Melansir dari Eat This Not That, berikut beberapa rekomendasi sayuran rendah karbohidrat yang dapat membantu menurunkan berat badan.

1. Bayam

Bayam tidak hanya rendah karbohidrat dan kalori (27 kalori per 100 gram porsi), tetapi juga kaya akan vitamin A dan K untuk mendukung kesehatan tulang dan kulit. Selain itu, bayam adalah sumber zat besi non-heme yang sangat baik untuk menjaga tingkat energi Anda tetap tinggi.

2. Brokoli

Brokoli kaya akan serat, vitamin C dan K, dan folat, yang mendukung fungsi kekebalan tubuh dan dapat membantu mengurangi risiko kanker. Selain itu, Brokoli mengandung 90% air, yang berkontribusi terhadap faktor rasa kenyang.

3. Kembang kol

Kembang kol telah menjadi bahan populer dalam berbagai masakan, sering digunakan sebagai pengganti kerak pizza, nasi, dan kentang tumbuk.

Kembang kol sangat serbaguna dan memiliki rasa yang lezat, rendah karbohidrat, dan sumber vitamin C dan K yang sangat baik. Anda dapat mengandalkan kembang kol untuk mendukung kesehatan kekebalan tubuh Anda.

4. Zucchini

Dengan kandungan airnya yang tinggi, zucchini merupakan anggota keluarga squash yang menghidrasi dan bergizi.

Rendah karbohidrat dan kalori, zucchini adalah tambahan yang bagus untuk salad atau dapat menjadi alternatif mie pasta rendah karbohidrat.

5. Asparagus

Asparagus adalah sayuran kaya nutrisi, rendah karbohidrat dengan rasa yang berbeda dan tekstur yang lembut. Dikemas dengan banyak vitamin, asparagus dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Selain itu, sayuran ini mengandung kalium, yang penelitiannya berkorelasi dengan kesehatan tulang yang lebih baik.

6. Paprika

Paprika, terutama yang berwarna-warni, relatif rendah karbohidrat dan tinggi vitamin C. Paprika dapat menambahkan rasa dan warna ke hidangan tanpa menambahkan banyak kalori.

7. Kubis

Kubis mengandung serat yang tinggi, yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu kubis rendah karbohidrat dan kalori. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sayuran seperti kubis dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

8. Alpukat

Alpukat adalah sumber lemak sehat yang sangat baik. Alpukat juga rendah karbohidrat yang tinggi serat dan kalium. Ditambah lagi, penelitian menghubungkan mengonsumsi alpukat dengan penurunan kenaikan berat badan dan perasaan kenyang yang lebih besar.

9. Kale

Kale adalah sayuran hijau yang kaya akan nutrisi dan manfaat kesehatan. Teksturnya yang keras membuatnya baik untuk salad dan smoothie, atau bahkan dapat menjadi keripik kangkung untuk camilan renyah.

Kale berdaun hijau rendah karbohidrat dan tinggi vitamin A, C, dan K. Hal ini menjadikannya sumber antioksidan yang baik.

10. Kecambah Brussel

Kecambah brussel rendah karbohidrat dan tinggi serat, vitamin C dan K, dan antioksidan. Kecambah brussel bisa diolah sesuai selera Anda, dipanggang, ditumis, atau dijadikan salad, kubis brussel menawarkan rasa yang kuat dan tambahan bergizi untuk makanan. (Lala Wahyuningsih)

