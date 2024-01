Aktor Christian Oliver Meninggal dalam Kecelakaan Pesawat di Karibia/

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor AS kelahiran Jerman Christian Oliver, meninggal bersama kedua putrinya pada hari Kamis dalam kecelakaan pesawat di lepas pantai pulau Karibia.

Oliver dan putrinya adalah penumpang pesawat bermesin tunggal yang lepas landas sekitar pukul 12.10 waktu setempat dari bandara di Bequia, sebuah pulau kecil milik negara St Vincent dan Grenadines.

Dilansir dari Guardian, pejabat di kepolisian Royal St Vincent dan Grenadines mengatakan bahwa pesawat tujuan ke dekat St Lucia – mengalami kesulitan yang belum diidentifikasi saat penerbangan dan kemudian jatuh ke laut.

Nelayan, penyelam, dan anggota penjaga pantai turun ke lokasi kecelakaan, dan personel militer berhasil mengevakuasi empat jenazah di dalam pesawat.

Oliver, 51; putrinya Annik dan Madita Klepser, masing-masing berusia 10 dan 12 tahun; dan pilot serta pemilik pesawat, Robert Sachs, semuanya dinyatakan meninggal di tempat kejadian oleh staf medis, kata polisi.

Kecelakaan maut yang terjadi pada hari Kamis itu mengundang curahan belasungkawa bagi keluarga dan teman-teman mendiang aktor tersebut, yang telah menyelesaikan syuting adegan terakhirnya di lokasi syuting film mendatang berjudul Forever Hold Your Peace hanya lima hari sebelum Natal, Deadline melaporkan.

Baca Juga Ini Penampakan Kucing yang Jadi Aktor Utama Pada Video Perdana NASA

Sutradara Forever Hold Your Peace, Nick Lyon, memberikan penghormatan kepada Oliver pada Kamis malam dengan memposting foto dirinya dan mendiang aktor tersebut di Instagram pada hari terakhir syuting.

“Kami berbicara tentang memproduksi film bersama selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil,” tulis Lyon, menambahkan bahwa dia dan Oliver telah mengerjakan lima proyek bersama. “Terima kasih telah menjadi kolega, aktor, dan teman yang hebat.”

Karir akting Oliver dimulai pada tahun 1994 dengan peran 26 episode di acara Saved by the Bell: The New Class. Dari tahun 2006 hingga 2008, ia memerankan karakter dalam The Good German karya Clooney dan Cate Blanchett, Speed ​​Racer karya Emile Hirsch, dan Valkyrie karya Tom Cruise.

Baca Juga Aktor Hollywood Ryan O'Neal Meninggal Dunia

Selain perannya dalam Forever Hold Your Peace, penghargaan terbaru penduduk Los Angeles ini mencakup pekerjaan suara pada entri seri video game Call of Duty dan Medal of Honor masing-masing pada tahun 2017 dan 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News