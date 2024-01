Studi: Buah Berbulu Bisa Meningkatkan Kesehatan Mental, dalam Beberapa Hari Saja

Bisnis.com, JAKARTA - ​ Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam The British Journal of Nutrition menemukan bahwa buah berbulu antaralain buah kiwi adalah pemacu suasana hati yang ampuh dan dapat meningkatkan "vitalitas dan suasana hati hanya dalam empat hari".

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Otago telah menemukan cara yang efektif bagi masyarakat untuk menjaga kesejahteraan mereka.

“Sangat menyenangkan bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa perubahan kecil dalam pola makan mereka, seperti menambahkan buah kiwi, dapat membuat perbedaan dalam perasaan mereka setiap hari,” kata rekan penulis Profesor Tamlin Conner, dari Departemen Psikologi dilansir dari timesofindia.

"Buah berbulu" biasanya mengacu pada buah-buahan dengan permukaan luar berbulu halus atau berbulu. Salah satu contoh yang umum adalah buah Kiwi, yang terkenal dengan kulitnya yang berwarna coklat dan berbulu halus serta dagingnya yang berwarna hijau cerah. Bulu-bulu kecil di kulit kiwi dapat dimakan, dan buahnya menawarkan rasa manis dan tajam.

Contoh lainnya adalah rambutan, buah tropis dengan kulit berbulu merah atau kuning dan daging bagian dalamnya bening dan berair. Buah-buahan ini seringkali memiliki tekstur dan rasa yang unik, menjadikannya tidak hanya khas secara visual tetapi juga menarik bagi mereka yang mencari pengalaman rasa yang beragam dan eksotis.

Para peneliti menghubungkan hubungan antara vitamin C dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Asupan vitamin C dikaitkan dengan peningkatan suasana hati, vitalitas, kesejahteraan, dan penurunan depresi, sedangkan kekurangan vitamin C dikaitkan dengan peningkatan depresi dan gangguan kognitif.

Sebanyak 155 peserta diteliti. Para peserta mengonsumsi suplemen vitamin C, plasebo, atau dua buah kiwi setiap hari. Mereka kemudian melaporkan vitalitas, suasana hati, pertumbuhan, kualitas tidur, kuantitas tidur, dan aktivitas fisik menggunakan survei ponsel pintar.

Para peneliti menemukan suplementasi buah kiwi meningkatkan vitalitas dan suasana hati dalam empat hari, mencapai puncaknya sekitar 14-16 hari, dan meningkatkan pertumbuhan mulai hari ke-14. Sebaliknya, vitamin C sedikit meningkatkan suasana hati hingga hari ke-12.



Peran vitamin C dalam meningkatkan mood

Vitamin C, nutrisi penting yang ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Sebagai antioksidan, membantu melawan stres oksidatif, melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas yang terkait dengan penurunan kognitif dan gangguan mental. Selain itu, vitamin C mendukung sintesis neurotransmiter seperti serotonin, yang penting untuk pengaturan suasana hati.

Asupan yang cukup meningkatkan fungsi kognitif, memori, dan konsentrasi. Sifat anti-inflamasinya semakin berkontribusi terhadap kesehatan otak secara keseluruhan. Meskipun bukan obat untuk kondisi kesehatan mental, menjaga tingkat vitamin C yang cukup melalui pola makan seimbang dapat berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan ketahanan kognitif.

“Studi kami menunjukkan bahwa konsumsi buah kiwi, dan pada tingkat yang lebih rendah, suplementasi vitamin C, dapat menyebabkan perbaikan terkait suasana hati dalam waktu yang relatif singkat (dari 4 hingga 16 hari), bahkan pada populasi yang relatif sehat dengan kesehatan mental yang baik,” jelasnya. kata para peneliti.

“Sumber makanan utuh (buah kiwi) menunjukkan peningkatan yang lebih besar dan lebih konsisten dari waktu ke waktu dibandingkan vitamin C saja, dan peningkatan tersebut lebih terlihat pada individu yang secara konsisten memiliki kadar vitamin C rendah pada awal,” mereka menambahkan.

