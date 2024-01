Cara dan Kebiasaan Tidur Cegah Terkena Komplikasi Penyakit

Bisnis.com, JAKARTA - Pola tidur yang baik sangatlah penting. Kurang tidur secara teratur dapat merusak kemampuan kita untuk berfungsi secara normal dan bahkan menyebabkan masalah kesehatan.

Namun, bukan hanya kualitas dan kuantitas tidur saja yang bisa berdampak. Penelitian mengungkapkan bahwa cara Anda tidur juga bisa membuat perbedaan.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ada satu kebiasaan umum sebelum tidur yang banyak dilakukan oleh kita dan dapat membuat Anda rentan terhadap komplikasi berbahaya.

Para ilmuwan menemukan bahwa tertidur di depan TV, laptop, atau ponsel dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes.

Lebih khusus lagi, tim dari Northwestern University di Chicago menemukan bahwa paparan pencahayaan sekitar, termasuk layar ini, membahayakan fungsi kardiovaskular Anda dan meningkatkan resistensi insulin keesokan paginya. Hal ini meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan sindrom metabolik.

Rekan penulis studi dan kepala pengobatan tidur di universitas tersebut, Phyllis Zee, mengatakan: “Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paparan cahaya ruangan sedang selama satu malam saja selama tidur dapat mengganggu regulasi glukosa dan kardiovaskular, yang merupakan faktor risiko. penyakit jantung, diabetes dan sindrom metabolik.

“Penting bagi orang untuk menghindari atau meminimalkan jumlah paparan cahaya saat tidur.” ujarnya dilansir dari Express.

Hasil ini berlaku untuk tidur dengan pencahayaan “redup” namun juga dengan cahaya ruangan yang lebih terang.

Oleh karena itu, penulis penelitian merekomendasikan untuk memastikan gorden atau kerai Anda tertutup sepenuhnya di malam hari dan membeli tirai anti tembus pandang jika perlu.

Mematikan semua lampu sebelum tidur dan memakai masker mata juga disarankan.

Studi tersebut juga menemukan bahwa tidur dengan lampu menyala meningkatkan detak jantung dan kewaspadaan Anda.

Rekan penulis pertama studi tersebut, Daniela Grimaldi, mengatakan: “Kami menunjukkan detak jantung Anda meningkat ketika Anda tidur di ruangan yang cukup terang.

“Meskipun Anda tertidur, sistem saraf otonom Anda diaktifkan. Itu buruk.

Biasanya, detak jantung Anda dan parameter kardiovaskular lainnya lebih rendah di malam hari dan lebih tinggi di siang hari.

Untuk mengurangi paparan cahaya di malam hari, tim merekomendasikan langkah-langkah berikut.

1. Matikan lampu

Jangan menyalakan lampu saat Anda sedang tidur. Tim menyarankan: “Jika Anda perlu menyalakan lampu demi keselamatan, gunakan lampu redup yang dekat dengan lantai.”

2. Hindari cahaya putih atau biru

Warna itu penting, menurut tim. Mereka berkata: “Jika Anda harus menyalakan lampu, pilihlah lampu berwarna kuning, merah atau oranye, yang kurang merangsang otak.

“Jangan gunakan cahaya putih atau biru. Dan, jauhkan dari Anda saat Anda sedang tidur.”

3. Lindungi diri Anda dari cahaya luar

Gunakan tirai anti tembus pandang atau masker mata jika Anda tidak bisa menghalangi cahaya masuk ke dalam ruangan.

Penelitian ilmiah sebelumnya menemukan hasil serupa. Sebuah penelitian pada tahun 2019 terhadap lebih dari 40.000 wanita menemukan bahwa tertidur sambil menonton televisi meningkatkan risiko penambahan berat badan dan obesitas, yang terkait dengan penyakit jantung dan diabetes.

