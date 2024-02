Anggota Kerajaan Inggris yang Divonis Mengidap Kanker, Selain Raja Charles III

Bisnis.com, JAKARTA - Raja Charles III telah didiagnosis menderita kanker. Raja berusia 75 tahun itu sedang menjalani perawatan karena pembesaran prostatnya ketika kanker itu didiagnosis, kata Istana Buckingham.

“Yang Mulia telah memilih untuk membagikan diagnosisnya untuk mencegah spekulasi dan dengan harapan dapat membantu pemahaman publik bagi semua orang di seluruh dunia yang terkena dampak kanker,” kata Istana.

Raja Charles III naik takhta Inggris setelah kematian ibunya, Ratu Elizabeth II.

Baca Juga Ini 7 Jenis Kanker yang Paling Mematikan dan Sulit Diobati

Ratu meninggal karena 'usia tua', menurut sertifikat kematiannya; Namun, berdasarkan kabar, dia berjuang melawan myeloma sebelum kematiannya.

Dilansir dari Timesofindia, Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022 di Balmoral pada usia 96 tahun, setelah memerintah selama 70 tahun. Ratu lahir Elizabeth Alexandra Mary Windsor, di Mayfair, London, pada 21 April 1926.

Sesuai kutipan biografi Ratu, dilansir Daily Mail, dia menderita myeloma dan masalah mobilitas selama tahun terakhir hidupnya. Multiple myeloma adalah kanker yang berasal dari sel plasma, sejenis sel darah putih yang ditemukan di sumsum tulang.

Baca Juga Riwayat Kesehatan Raja Charles, Terbaru Didiagnosa Kanker

Sel plasma ganas ini berkembang biak secara tidak terkendali, menggantikan sel darah sehat dan menghasilkan protein abnormal.

Kondisi ini melemahkan tulang, menghambat sistem kekebalan tubuh, dan mempengaruhi produksi sel darah normal. Gejala umum termasuk nyeri tulang, kelelahan, infeksi berulang, dan anemia.

Multiple myeloma terutama menyerang orang lanjut usia dan sering didiagnosis melalui tes darah, studi pencitraan, dan biopsi sumsum tulang.

Baca Juga Terbang Sendiri ke London, Pangeran Harry Akan Bertemu Raja Charles yang Divonis Kanker

Meskipun saat ini belum ada obatnya, pilihan pengobatan seperti kemoterapi, imunoterapi, dan transplantasi sel induk bertujuan untuk mengatasi gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup individu dengan multiple myeloma.

Anggota kerajaan lainnya, Raja Edward VIII (Duke of Windsor) juga menjadi korban kanker. Dia meninggal karena kanker tenggorokan pada tahun 1972. Dia menjadi Raja setelah kematian ayahnya George V pada tahun 1936. Dia meninggal di rumahnya di Paris.

“Dia meninggal dengan damai,” kata juru bicara Istana Buckingham pada saat itu.

Ratu Elizabeth atau Ibu Suri juga didiagnosa menderita kanker payudara. Pada tahun 1984, benjolan di payudaranya diangkat. Sesuai laporan, diagnosis kankernya tidak pernah dipublikasikan selama hidupnya.

Menurut biografi resminya yang dikutip dalam beberapa laporan, Ibu Suri menderita kanker usus besar pada usia 60-an dan kanker payudara pada usia 80-an.

Dilansir dari Yahoo, berikut deretan keluarga kerajaan Inggris yang mengidap kanker

1. Putri Victoria

Putri Ratu Victoria dan Pangeran Albert meninggal pada tahun 1901 karena kanker payudara pada usia 60 tahun.

2. Raja Edward VII

Selama masa pemerintahannya, yang berlangsung dari tahun 1901 hingga 1910, Raja Edward VII mengeluarkan ulkus hewan pengerat (karsinoma sel basal) dari daerah sekitar hidungnya, yang kemudian disembuhkan dengan radium pada tahun 1907, menurut Bertie: A Life of karya Jane Ridley. Edward VII. Kematiannya tiga tahun kemudian pada usia 68 tahun tidak ada hubungannya dengan perjuangannya melawan kanker dan disebabkan oleh infeksi dari operasi usus buntu.

3. Raja Edward VIII (Adipati Windsor)

Edward hanya memerintah sebentar pada tahun 1936 sebelum turun takhta dan menerima gelar Duke of Windsor. Dia didiagnosis menderita kanker tenggorokan pada tahun 1971 setelah lama merokok. Dia meninggal pada tahun berikutnya pada usia 77 tahun.

4. Raja George VI

Raja George VI memerintah dari tahun 1936 hingga kematiannya pada tahun 1952 pada usia 56 tahun. Menurut penelitian dari Universitas Oxford pada tahun 2018, mendiang raja menderita kanker paru-paru karena riwayatnya sebagai perokok berat. Akibatnya, paru-paru kirinya – termasuk tumor ganas – diangkat dalam operasi tahun 1951.

5. Ratu Elizabeth (Ibu Suri)

Ibu Suri didiagnosis mengidap berbagai jenis kanker selama ia bertahta bersama suaminya George V (1936 hingga 1952), namun penyakit tersebut baru dipublikasikan bertahun-tahun setelah kematiannya pada tahun 2002 pada usia 101 tahun.

Penulis biografi William Shawcross mengungkapkan dalam bukunya tahun 2009, The Queen Mother: The Official Biography, bahwa tumor Elizabeth telah diangkat pada tahun 1966 setelah diagnosis kanker usus besar. Dia kemudian didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 1984 dan menjalani operasi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya.

6. Sarah, Adipati Wanita York

Sarah Ferguson mengumumkan diagnosis kanker payudaranya pada Juni 2023. Kurang dari setahun kemudian, Duchess of York mengungkapkan pada Januari 2024 bahwa dia telah menerima diagnosis kanker kedua, melanoma maligna.

7. Raja Charles III

Istana Buckingham mengonfirmasi bahwa Charles telah didiagnosis menderita kanker pada Februari 2024. Meskipun diagnosis spesifiknya tidak segera terungkap, pakar kerajaan Omid Scobie mengonfirmasi bahwa Charles tidak menderita kanker prostat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News