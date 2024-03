Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Kelahiran Anak Pertamanya

Bisnis. com, JAKARTA - Momen bahagia datang dari pasangan suami istri Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. Tepat pada Rabu (20/03/2024) Jessica berhasil melahirkan anak pertamanya.

Setelah menunggu penantian yang cukup lama, akhirnya Jessica Mila resmi melahirkan. Dirinya kerap membagikan aktivitas kesehariannya menjelang lahiran, dengan berolahraga maupun melakukan perawatan di dalam rumah.

Netizen sempat kebingungan dengan usia kandungan dari Jessica Mila yang sudah melewati fase 40 minggu, tetapi tak kunjung lahir. Namun, tak lama kemudian Jessica dikabarkan sudah melahirkan anak pertamanya dengan selamat.

Anak pertamanya berjenis kelamin perempuan dengan nama Kyarra Arunika Hasibuan. Hal ini disampaikan langsung oleh Yakup di akun instagram pribadinya momen kelahiran anak pertamanya dengan caption “Jatuh cinta (lagi). Welcoming our lil MVP to the big league! Only by His grace,” ungkapnya.

Yakup terlihat senyum bahagia menyambut kelahiran putri pertamanya. Sementara Jessica terlihat sedang mencium sang putri yang telah lahir ke dunia.

Dari gambar yang ada, Kyara lahir dengan berat badan 3,1 kg dan tinggi badan 51 cm. Momen kelahiran ini disambut bahagia oleh kedua keluarga Jessica Mila maupun Yakup. Semuanya turut berbahagia dan memberikan selamat kepada ayah dan ibu baru ini.

Banyak netizen yang memberikan ucapan selamat kepada kedua pasangan. Momen bahagia ini sudah lama ditunggu oleh para penggemar yang ingin melihat kelahiran anak pertama dari pasangan harmonis ini.

Pasangan yang menikah pada Mei 2023 ini mendapatkan banyak perhatian positif dari banyak orang. Momen kehamilan yang diumumkan pada Agustus 2023 ini mendapat respon positif dan banjir pujian oleh kerabat, teman, hingga penggemar.

Atas kelahiran putri pertamanya, banyak kerabat dan penggemar yang mendoakan kebahagian untuk keluarga kecil ini hingga akhir hayat. (Maharani Dwi Puspita Sari)

