Dari Jeruk hingga Mentimun, Ini Makanan yang Cegah Rasa Haus

Bisnis.com, JAKARTA – Selama berpuasa tubuh harus tetap terhidrasi secara baik supaya terhindar rasa haus. Tentunya perlu makanan yang bisa memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh.

Dilansir dari Kementerian Kesehatan, pada orang dewasa disarankan untuk minum 2 liter air atau 8 gelas per hari. Jika tidak terpenuhi, tubuh mengalami dehidrasi yang bisa mempengaruhi fungsi kognitif, pingsan, bahkan kematian jika sudah terserang dehidrasi berat.

Berpuasa tentunya menimbulkan rasa haus yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak dipungkiri tubuh terasa lemas saat menjalani ibadah puasa. Oleh sebab itu, penting bagi Anda mengonsumsi makanan yang mampu membuat tubuh terhidrasi secara baik.

Bisnis telah menghimpun beberapa informasi tentang makanan yang bisa menahan haus saat puasa, yaitu:

1. Stroberi



Dilansir dari My Food Data, stroberi mengandung 91% air yang berguna menjaga tubuh tetap terhidrasi. Anda bisa mengolahnya menjadi jus atau smoothies agar meningkatkan rasa nafsu makan.



2. Blewah



Buah ini selalu jadi primadona saat bulan puasa karena kerap diolah untuk campuran es buah. Dilansir dari food republic, buah blewah memiliki kandungan air sebanyak 90%. Anda bisa menjadikannya camilan ketika sahur.



3. Nanas



Buah yang kerap disandingkan didalam olahan rujak ini mempunyai manfaat agar tubuh bisa menahan haus. Pasalnya, kandungan air pada nanas mencapai 90%. Tak hanya itu, enzim Bromelain berguna penyerapan air dan nutrisi dalam tubuh. Sehingga Anda akan tetap terhidrasi selama 13 jam. Anda bisa membuatnya sebagai jus atau sekadar sebagai camilan.



4. Jeruk



Rasa manis sedikit asam pada jeruk selalu menjadi favorit bagi banyak orang. Buah ini mempunyai kandungan vitamin c dan 86% air. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, buah ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Segarnya sari pati buah jeruk bisa dinikmati dengan cara di jus tanpa adanya tambahan gula.



5. Mentimun



Dilansir dari UCLA Health, mentimun memiliki kadar air hingga 96%, sehingga cocok untuk menahan haus selama berpuasa. Supaya tidak bosan mengonsumsi mentimun, Anda bisa buat menjadi jus dengan campuran beberapa buah yang Anda sukai.



6. Tomat



Bagi beberapa orang, tomat dikonsumsi kerap diolah menjadi jus atau langsung dimakan dengan tambahan gula. Tomat mengandung 94% air yang berguna untuk memenuhi cairan dalam tubuh. Tidak hanya itu, kandungan likopen membantu mencegah kerusakan sel.



7. Bayam



Sayuran ini tidak pernah lepas dari menu makan yang biasanya diolah menjadi sayur kuah bening. Sebagian orang juga mengonsumsi dengan cara di jus atau salad. Bayam mempunyai kadar air mencapai 92% dan nutrisi yang baik bagi tubuh, seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan potassium. Tentunya hal itu berguna menjaga daya tubuh selama puasa.



8. Persik



Dilansir dari food struct, buah persik memiliki khasiat vitamin A dan C dengan kadar air mencapai 89%. Kandungan itu bermanfaat untuk kesehatan kulit dan membantu penyembuhan luka. Kombinasi buah persik dengan yogurt bisa jadi rekomendasi untuk Anda konsumsi.



9. Semangka



Tidak usah diragukan lagi bahwa buah semangka memiliki kadar air yang cukup banyak. Buah ini sangat cocok disantap dalam keadaan dingin karena memberikan sensasi segar. Kandungan 92% air dan antioksidan membantu menahan haus dikala waktu puasa.



10. Kubis



Kubis mengandung 92% air dan akan bertambah 2% saat di masak, menurut catatan UCLA Health. Umumnya kubis dimasak menjadi sup sehingga kombinasi sayuran atau daging bisa melengkapi nutrisi selama puasa. Pastinya, ini bisa membantu Anda menahan haus. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

