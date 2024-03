THR Sudah Cair, Ini Deretan Promo Jelang Lebaran 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang perayaan idulfitri 1445 Hijriah berbagai promo mulai bertebaran di berbagai platform yang bisa penuhi kebutuhan selama lebaran.

Pasalnya, promo yang ditawarkan cukup menggiurkan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga jam tangan.

Promo yang berlangsung pun sampai bulan April, sehingga sangat cocok menemani waktu lebaran bersama sanak saudara dan kerabat Anda.

Terlebih lebaran merupakan momen cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) yang membuat Anda tidak perlu mikir pusing untuk membeli berbagai produk yang punya promo menarik.

Berikut promo lebaran yang bisa Anda nikmati

1. BNI x Richeese Factory

Tempat makan yang terkenal dengan menu Fire Flying Chickennya ini berkerja sdama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) dalam menyelenggarakan promo. Promo ini berlangsung dari 25 Maret hingga 24 Juni 2024. Melansir dari bni.co.id, berikut syarat dan ketentuannya:

- Pembelian 2 paket Combo 2 Fire Chicken

- Potongan langsung Rp20.000

- Berlaku khusus pembayaran dengan QRIS BNI Mobile Banking dan Kartu Debit BNI.

- Periode program 25 Maret – 24 Juni 2024

- Program dilaksanakan setiap hari senin

- Tidak berlaku kelipatan dan split bill

- Program dapat digunakan untuk 1 user/ transaksi/ hari

- Program berlaku untuk Kartu Debit BNI Platinum & Emerald

2. Promo Hypermart Group

Masih bekerja sama dengan BNI, Hypermart group menawarkan diskon 10% untuk pembelian daging rendang lewat pembayaran kartu kredit dan debit BNI. Promo ini berlaku hingga 9 April 2024. Berikut syarat dan ketentuannya:



1. Kartu Kredit

- Diskon 10% maksimum Rp15.000 (lima belas ribu Rupiah) khusus pembelian daging rendang.

- Minimum transaksi Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk pembelian semua produk.

- Promo berlaku setiap hari Selasa dan Kamis.

- Berlaku kuota sebanyak 1.950 transaksi pertama selama periode program untuk Kartu Kredit BNI.

- Satu customer berhak mendapatkan benefit berupa diskon dengan akumulasi maksimum sebesar Rp15.000/kartu/hari.

- Tidak berlaku kelipatan, split transaksi, dan penggabungan struk transaksi.

- Berlaku di seluruh outlet Hypermart, Hyfresh Supermarket, Foodmart Supermarket dan Primo Supermarket.

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

- Berlaku untuk Kartu Kredit BNI Platinum, Precious, Signature, World, Ultimate dan Infinite kecuali Silver, Gold, Titanium, dan Corporate.

2. Kartu Debit

- Diskon 10% maksimum Rp15.000 (lima belas ribu Rupiah) khusus pembelian daging rendang.

- Minimum transaksi Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk pembelian semua produk.

- Promo berlaku setiap hari Selasa dan Kamis.

- Satu customer berhak mendapatkan benefit berupa diskon dengan akumulasi maksimum sebesar Rp15.000/kartu/hari.

- Tidak berlaku kelipatan, split transaksi, dan penggabungan struk transaksi.

- Berlaku di seluruh outlet Hypermart, Hyfresh Supermarket, Foodmart Supermarket dan Primo Supermarket.

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

- Berlaku untuk Kartu Debit BNI Gold, Platinum dan Emerald kecuali Kartu Debit BNI Silver dan GPN Chip.

3. Promo Paket Data XL Axiata

Dilansir dari xl axiata.co.id, PT XL Axiata Tbk menyelenggarakan promo special Ramadan dan Lebaran untuk pelanggan XL Prabayar, AXIS, dan Prioritas lewat aplikasi my XL dan AXIS Net. Para pelanggan XL bisa mendapatkan promo ini mulai 20 Maret hingga 17 April 2024. Berikut deretan promo special Ramadan dan Lebaran PT XL Axiata.



1. XL Prabayar1. THR Bonus dan PAHALA Deals di myXL di Special For You dengan pembelian mulai 25 Maret hingga 17 April 2024 berupa bonus kuota utama hingga 4GB, mulai dari Rp30.000.



2. THR Flash Sale! di aplikasi myXL mulai 20 Maret hingga 30 Maret 2024 berupa diskon hingga 35% untuk pembelian kuota streaming (YouTube, Netflix, VIU) dan Social Media (Tiktok, Instagram, Facebook).



2. AXIS

1. Paket Ramadan di AXISNet - Hanya Untukmu mulai dari 25 Maret - 9 April 2024. Dengan pilihan paket Paket Dhuha, Ngabuburit, dan Paket Berkah selama Ramadan mulai dari Rp3.000 an

2. PAHALA Deals di AXISNet -berlaku pembelian 10-17 April 2024 berupa diskon pembelian paket hemat Lebaran hingga 40%.

3. Boostr Bedug & Sahur yaitu kuota utama di jam Sahur (00.00-06.00) dan jam Bedug (17.00-20.00) dan gratis akses Noice Premium 30 hari khusus pembelian 10 Maret – 15 April 2024

4. Teng-Go Kuota Utama , merupakan varian baru dari Paket Tenggo, yaitu kuota utama pelanggan bisa digunakan untuk internet sesuai dengan kebutuhan, dengan pengaturan waktu yang bisa di Play & Pause oleh pelanggan.

5. Bonus Free Trial Muslim Pro di Alifetime 10 Maret hingga 15 April 2024, dengan cara menukarkan koin AXIS di Alifetime untuk mendapatkan bonus free trial Muslim Pro 3hr. Berlaku untuk semua level di Alifetime.



3. XL PRIORITAS

1. Upgrade plan di aplikasi myXL, diskon hingga 30% dan tambahan PRIO Apps Booster

2. Free kuota up to 5GB dengan membeli booster data dengan harga spesial



Promo berlaku hanya di aplikasi myXL mulai 27 Maret – 27 April 2024.

4. Fossil

Dilansir dari fossil.co.id, Fossil menawarkan berbagai promo menarik untuk beberapa pembelian produknya. Promo ini khusus digelar untuk menyambut Hari Raya Idulfitri. Fossil memberikan diskon up to 50%. Ada beberapa promo yang ditawarkan oleh brand tersebut, di antaranya:

1. Voucher tambahan Rp10.000 untuk harga normal & diskon Item up to 30%, dengan minimal transaksi Rp.1 juta, periode 1-31 Maret 2024.

2. Voucher tambahan Rp20.000 untuk harga normal & diskon Item up to 30%, dengan minimal transaksi Rp.1.250.000, periode 1-31 Maret 2024.

3. Voucher tambahan Rp30.000 untuk harga normal & diskon Item up to 30%, dengan minimal transaksi Rp.1.500.000, periode 1-31 Maret 2024.

5. Alfamart

Melalui unggahan instagram resminya @alfamart, Alfamart memberikan gebyar promo rezeki cashback Rp25.000. Adapun periode mendapatkan cashback dari tanggal 16-31 Maret 2024; Penukaran cashback 16 Maret-15 April 2024. Produknya pun cukup beragam, mulai dari sabun mandi, shampo, wafer khusus lebaran, hingga susu formula. Untuk mendapatkan promo, Anda harus memenuhi syarat berikut:

1. Mekanisme:

Khusus Member, Belanja minimal Rp 60.000 mendapatkan Voucher Cashback senilai Rp 10.000 dan Voucher Cashback Special Senilai Rp 10.000. Dapatkan tambahan Voucher Cashback Sponsor Rp 5.000, jika didalamnya terdapat pembelanjaan Produk Sponsor senilai Rp 50.000 (daftar lengkap produk sponsor dapat dilihat di wobbler toko atau IG Alfamart)



2. Syarat

- Pembelanjaan Rp 60.000 (Nett setelah diskon) kecuali rokok, susu bayi dibawah 1 tahun, minyak goreng, pulsa, beras dan gula

- Pembelanjaan Produk Sponsor minimal Rp 50.000

- Tidak Berlaku Kelipatan



3. Ketentuan:



· Voucher Cashback dapat digunakan sesuai periode yang tertera.



· Voucher Cashback hanya dapat digunakan oleh member yang sama dan tidak dapat dialihkan Voucher Cashback Rp 10.000 dapat digunakan pada pembelanjaan berikutnya dengan belanja minimal Rp 60.000 (All produk kecuali rokok, susu bayi dibawah 1th, minyak goreng, pulsa, beras dan gula).



· Voucher Cashback Special Rp 10.000 hanya dapat digunakan pada pembelanjaan berikutnya dengan belanja minimal Rp 60.000. Berlaku untuk pembelian produk Beanspot, Private Label, Cokelat & Permen, Ice cream, Snack (kecuali biskuit), Beverage (kecuali sirup dan susu cair).



· Voucher Cashback Sponsor Rp 5.000 dapat digunakan pada pembelanjaan berikutnya dengan belanja minimal Rp 35.000 (All produk kecuali rokok, susu bayi dibawah 1th, minyak goreng, pulsa, beras dan gula). Hanya satu Voucher Cashback yang dapat digunakan dalam satu pembelanjaan.



· Voucher Cashback tidak dapat digabungkan dengan voucher promosi lainnya, serta tidak dapat diuangkan.



· Voucher Cashback pembelanjaan di Toko akan tercetak di ekor struk atau e-receipt



· Member Alfamart yang belum terdaftar di Alfagift, maka Voucher Cashback akan tercetak di ekor struk dan hanya dapat digunakan



· untuk pembelanjaan di Toko



· Member Alfagift yang berbelanja di Alfagift atau di Toko akan mendapatkan voucher cashback di Menu Voucher Alfagift.



· Voucher Cashback pada menu voucher di Alfagift dapat digunakan pada pembelanjaan di Aplikasi atau di Toko. Maksimal 5x transaksi/member/hari. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

