Trailer Joker 2 Rilis, Ini Sinopsis Film dan Jadwal Tayangnya

Bisnis.com, JAKARTA - Warner Bros Pictures baru-baru ini telah merilis trailer film Joker 2 atau Joker: Folie à Deux pada Rabu (10/4/2024).

Adapun, trailer tersebut telah dibuka dengan menunjukan Arthur Fleck, yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, dikurung di Arkham Asylum. Di saat itulah sang Joker bertemu dengan Harleen Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga.

Ditampilkan dalam trailer film tersebut keduanya memiliki ketertarikan. Harley Quinn bahkan menuturkan bahwa dia belum pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Joker.

Baik sang Joker dan Harley Quinn keduanya berencana untuk keluar dari sel tersebut, yang kemudian menunjukan keduanya menari dengan latar belakang bulan. Setelahnya, ditunjukan beberapa scene yang menunjukan aksi kehebohan, kriminal, dan lain-lainnya.

Mengutip Variety, dikabarkan bahwa film ini sebagian besar merupakan musikal jukebox, dengan setidaknya terdapat 15 lagu cover.

Adapun, di dalam trailer, diketahui bahwa lagu yang akan masuk di dalam film tersebut adalah "What the World Needs Now Is Love". Berdasarkan laporan tersebut, "That's Entertainment" juga akan masuk di dalam film, yakni dari musikal tahun 1953 "The Band Wagon," yang terkenal dikaitkan dengan Judy Garland.

Walaupun dikatakan lagu-lagu tersebut adalah cover, ada kemungkinan satu atau dua lagu original yang akan ditambahkan ke dalam versi final.

Detail mengenai siapa yang akan menulis lagu-lagu tersebut, atau siapa yang akan menyanyikan urutan musik tersebut masih belum diketahui. Namun, menurut sumber, Hildur Guðnadóttir, komposer pemenang Oscar dari film "Joker" pertama, dikatakan akan menyuntikkan ciri khas musik yang meresap dan menghantui.

Tepat lima tahun setelah film Joker pertama, Anda dapat menonton aksi dari Joker dan Harley Quinn di bioskop pada 4 Oktober 2024. Dikatakan dalam deskripsi di trailernya bahwa film ini dapat disaksikan dalam IMAX.

