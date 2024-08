Goodbye, Situs Resmi Cartoon Network Kini Ditutup

Bisnis.com, JAKARTA - Warner Bros. Discovery secara resmi menutup situs CartoonNetwork.com pada Kamis (8/8/24).

Berdasarkan laporan dari Variety, seluruh situs Cartoon Network (CN) telah ditutup. Semua layanan pun diarahkan ke situs streaming Max.

Penonton yang mengunjungi situs CN, tak lagi bisa melihat klip dan episode acara Cartoon Network secara gratis.

Situs-situs tersebut sekarang hanya mewakili penawaran Max dari jaringan tersebut. Notifikasi pop-up kini mengingatkan penonton bahwa mereka memerlukan langganan Max jika ingin mengakses kartun favoritnya.

“Mencari episode acara Cartoon Network favorit Anda? Lihat apa yang tersedia untuk streaming di Max (perlu berlangganan),” pesan pop-up tertulis di halaman arahan Max yang baru.

Penonton pun diarahkan untuk mendaftar ke Max untuk menikmati layanan streaming.

"Pelanggan kabel, terus nikmati program CN favorit Anda di TV dan juga aplikasi yang terhubung!” lanjut tulisan, seperti dikutip dari Variety.

Juru bicara Cartoon Network dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka masih memberikan program TV selama jam 11, mulai dari jam 6 pagi hingga 5 sore.

“Kami fokus pada acara Cartoon Network dan media sosial di mana kami menemukan konsumen paling terlibat dan terdapat potensi pertumbuhan yang berarti.” kata perwakilan tersebut kepada Variety.

Situs Cartoon Network sebelumnya telah menawarkan episode penuh dan klip video untuk daftar acaranya, termasuk “Adventure Time,” “Craig of the Creek,” hingga “The Amazing World of Gumball".

Penutupan cartoonnetwork.com terjadi seminggu setelah WBD memberi tahu pelanggan bahwa mereka akan menghentikan streaming toon klasik Boomerang yang efektif pada 30 September, dan memigrasikan pelanggan (dan katalog konten) ke Max.

Pembunuhan WBD terhadap Cartoon Network tampaknya merupakan langkah pemotongan biaya, dan juga dimaksudkan untuk memacu penggemar agar membayar untuk Max.