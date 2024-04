LANY Tambah Hari Manggung di Jakarta, 9-10 Oktober 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Band pop rock multi-platinum LANY akan menambah hari konser menjadi dua hari untuk tur dunia mereka “A Beautiful Blur: The World Tour” di Jakarta 2024.

Awalnya dijadwalkan tampil di Jakarta pada hari Rabu, 9 Oktober 2024, LANY sekarang juga akan tampil pada hari Kamis, 10 Oktober 2024

Kabar tersebut disampaikan oleh TEM Presents dan PK Entertainment sebagai pihak penyelenggara.

Pengumuman ini hadir setelah album studio kelima mereka yang baru dirilis, a beautiful blur. Album ini menampilkan single hit "XXL", "Alonica", "Love At First Fight", dan "Cause You Have To."

Penjualan umum untuk pertunjukan kedua LANY - A Beautiful Blur: The World Tour in Jakarta 2024 dimulai pada hari Jumat, 3 Mei 2024 pukul 10:00 WIB. Tiket akan tersedia di laman resmi lanyinjakarta2024.com.

Pada bulan Agustus, band ini menayangkan perdana single ketiga dari a beautiful blur, “XXL.” Ini telah menghasilkan lebih dari 10 juta streaming Spotify dan 2 juta penayangan YouTube di video musiknya. “XXL'' mengikuti favorit penggemar baru-baru ini “Alonica.” yang sejauh ini, telah mengumpulkan 20 juta streaming Spotify dan terus bertambah.

Mendapat pujian kritikus, Variance memujinya sebagai “emotional, much more confessional.”. ”Single “Cause You Have To” memiliki lebih dari 17 juta streaming di Spotify.

Mereka awalnya menyiapkan panggung untuk album dengan “Love At First Fight”, streaming DI SINI dan tonton video musiknya DI SINI. Video musik ini sekarang telah mencapai lebih dari 1,5 juta penayangan di YouTube dan lagunya sendiri telah ditonton lebih dari 10 juta streaming hanya di Spotify saja.

Mendapatkan pujian dari kritikus, People berbicara kepada Paul secara mendalam tentang lagu tersebut dan berseru, “The band’s latest single, ‘Love at First Fight,’ covers the insecurities that plague a new relationship when things go wrong for the first time.”

Variance memujinya sebagai “infectious,” dan UPROXX mencatat, “LANY’s unbreakable relationship with their fans is based upon their fearless, well-rounded approach to love songs.”

Selain itu, band ini merilis “Love At First Fight (Hopeless),” versi sederhana dari rilisan pertama mereka dari a beautiful blur. Dengarkan dan tonton “Love At First Sight (Hopeless)” DI SINI.

Jadwal mangggung LANY: a beautiful blur Asia Tour

Stadion Indoor Singapura, Singapura

Axiata Arena, Kuala Lumpur

Teater Taman Tokyo, Tokyo

Zepp No., Osaka

Kintex Hall 9, Seoul

Asiaworld-Expo, Aula 10, Hong Kong

Pusat Musik Kaohsiung, Kaohsiung

Aula Penantang, Bangkok

Stadion Internasional Beach City, Jakarta

Arena Filipina, Manila

Hotel & Kasino Kota Cebu Tepi Laut, Cebu

Jumat, 20 September

Minggu, 22 September

Rabu, 25 September

Jumat, 27 September

Minggu, 29 September

Rabu, 2 Oktober

Jumat, 4 Oktober

Minggu, 6 Oktober

Rabu, 9 Oktober & Kamis, 10 Oktober

Sabtu, 12 Oktober

Minggu, 13 Oktober

