Diana Krall Rampungkan Konser di Jakarta, Bawakan 20 Lagu

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi dan pemain piano asal Kanada Diana Krall kembali tampil di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Pada penampilan konser tunggal kali ini, dia membawakan 20 lagu.

Konser yang dimulai pada pukul 20.10 WIB itu dibuka langsung oleh Diana dengan lagu "Almost Like Being In Love" yang turut disambut riuh tepuk tangan penonton.

Kehadiran Diana Krall di Jakarta juga digelar dengan konsep Intimate, di mana konser diselenggarakan di Ciputra Artpreneur dengan kapasitas sekitar 1.200 orang saja dengan seluruh tiket terjual habis.

Setelah menyapa para penonton, Diana melanjutkan pertunjukkan dengan lagu-lagunya yang legendaris, dengan total membawakan 20 lagu, seperti "All or Nothing At All", "The Look of Love", "Love Letters", dan tak ketinggalan pula lagu yang ditulis bersama dengan sang suami, "The Girl in the Other Room".

Membawakan Lagu Cover

Selain membawakan lagu-lagunya sendiri, Dianq juga banyak membawakan lagu dari musisi Jazz ternama lainnya seperti lagu milik Nat King Cole, Frank Sinatra, Bob Dylan, Billie Holiday, dan lainnya.

Beberapa lagu cover yang dinyanyikannya ada "Just You, Just Me" dan "Route 66", lagu-lagu Frank Sinatra "Night and Day", sampai yang befitu familiar di telinga para penggemar, "Fly Me to The Moon".

Penampilannya pun begitu sederhana, memainkan grand piano dengan lihai, diiringi seorang pemain bass dan cello, dan juga seorang pemain drum.

Berinteraksi dengan para penggemar, Diana juga sempat meminta rekomendasi lagu untuk dimainkan dari para penonton setelah memainkan lagu "Night and Day".

Di sela-sela pertunjukkan, Diana sempat berpamitan, namun kemudian kembali lagi dan membawakan dua lagu terakhir.

Tepat dua jam pertunjukan, konser tunggal Diana Krall ditutup oleh lagu "Ophelia" dan "Almost Blue".

