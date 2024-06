Jadwal Konser Jakarta Fair Juni 2024, Maliq & D'Essentials Siap Bikin Romantis

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaksanaan Jakarta Fair 2024 sudah di depan mata. Gelaran akbar menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-497 itu bakal diramaikan dengan konser dari puluhan artis selama lebih dari sebulan.

Jakarta Fair 2024 akan digelar selama 33 hari yakni mulai tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo).

Jadwal Konser Jakarta Fair 2024

Berikut jadwal konser musik Jakarta Fair yang digelar di bulan Juni 2024:

• 12 Juni: Upacara Pembukaan & Okaay

• 13 Juni: Feel Koplo & Diskopantera

• 14 Juni: Tony Q, Gangstarasta, Pasundan 17

• 15 Juni: Superman Is Dead, Proyek Tanah Air, Foru

• 16 Juni: Tidak ada konser (Malam Takbiran)

• 17 Juni: For Revenge, Rebellionrose, Narra

• 18 Juni: Anak Terakhir, Niel, D'nineteen

• 19 Juni: Fiersa Besari, Rachun

• 20 Juni: Gildcoustic, Mr. Jono & Joni

• 21 Juni: The Adams, The Sigit, the Upstairs

• 22 Juni: Fourtwnty, Enau, 2/15

• 23 Juni: Tipe-X, Monkeyboots, Feel High

• 24 Juni: Oom Leo berkaraoke ft. Ari Lesmana, (Top artist masih dirahasiakan)

• 25 Juni: Hura-Hura Club, Annisya, (Top artist masih dirahasiakan)

• 26 Juni: Pamungkas, The Rain

• 27 Juni: Maliq & D'Essentials, Roots Weller

• 28 Juni: Mahardias, MVVL, (Top artist masih dirahasiakan)

• 29 Juni: NDX AKA, Close to Breath

• 30 Juni: Slank, Hormat, The Tambel

Harga Tiket Jakarta Fair 2024

Adapun harga tiket masuk ke Jakarta Fair 2024 adalah sebagai berikut:

1. Senin: Rp40.000

2. Selasa - Jumat (Weekday): Rp50.000

3. Sabtu - Minggu (Weekend): Rp60.000

4. Bundling Tiket Masuk + Konser: Rp80.000 - Rp180.000

5. Tiket Paket Terusan (Konser VIP dan Reguler): Rp450.000 - Rp3.300.000

Untuk menghindari kepadatan dan kemacetan saat akan menyaksikan konser musisi favorit di Jakarta Fair 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau para pengunjung untuk menggunakan transportasi umum, khususnya Trans Jakarta.

Rute Khusus Jakarta Fair 2024

Pemprov DKI Jakarta menyediakan empat rute khusus untuk menuju ke Jakarta Fair adalah sebagai berikut:

1. Rute PRJ 1: Cililitan - JIExpo Kemayoran

2. Rute PRJ 2: Matraman Baru - JIExpo Kemayoran

3. Rute PRJ 3: Pulo Gadung 1 - JIExpo Kemayoran

4. Rute 2 C: Balai Kota - JIExpo Kemayoran

