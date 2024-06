8 Rekomendasi Kuliner di Pekan Raya Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran resmi digelar. Acara tahunan yang dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta ini, dimeriahkan dengan pagelaran budaya, festival musik, dan kuliner.

Bertempat di wilayah Kemayoran, Pekan Raya Jakarta memiliki banyak booth kuliner yang menggugah selera bagi para pengunjung. Lantas, apa saja kuliner menarik yang ada di PRJ?

Dalam situs resmi jakartafair.go.id, lokasi kuliner berada pada hall E dengan menyediakan lebih dari 30 jenis kuliner nusantara.

Kuliner tersebut akan memenuhi booth, dan siap menyajikan makanan unik bagi para pengunjung.

Jika dirangkum dari rekomendasi di berbagai media sosial, berikut 8 rekomendasi kuliner yang wajib dicoba saat berkung ke Pekan Raya Jakarta:

1. Baso Afung

Baso Afung merupakan salah satu jenis makanan hits warga Jakarta. Citarasa yang khas, dan ciri khas bakso gepeng dari bakso Afung menjadi salah satu alasan bagi para pengunjung untuk mencobanya.

Anda cukup membayar Rp59.090 untuk mendapatkan 1 porsi baso dengan isian, 3 baso gepeng, 2 baso urat, 1 potong babat, 2 potongan urat, kwetiau, dan 1 teh botol 350 ml.

2. Bluder siram es serut

Bluder Cokro merupakan salah satu kuliner roti yang dapat disajikan dengan susu maupun es krim. Pada perayaan PRJ tahun ini, Bluder cokro menyajikan menu baru dengan tambahan snow ice atau es serut pada setiap pembelian.

Anda cukup membayar uang sebesar Rp16.000, untuk mendapatkan roti dengan tekstur halus dan lembut.

3. Es selendang mayang

Es selendang mayang menjadi salah satu list yang harus dikunjungi. Di tengah cuaca yang panas, minuman ini cocok dikonsumsi oleh para pengunjung yang ingin bersantai mengelili PRJ.

Minuman khas Jakarta yang terdiri dari kue lapis, santan, gula merah, dan irisan nangka ini dikenal sebagai minuman legendaris sepanjang masa. Jika tertarik, silahkan kunjungi food court yang tersedia di kawasan sekitar PRJ tersebut.

4. Mie Gaga

Mie Gaga merupakan salah satu kuliner yang direkomendasikan dengan harga yang murah dan porsi mengenyangkan. Cukup membayar uang sebesar Rp10.000.

Anda akan mendapatkan mie yang banyak dengan citarasa khas gurih, asin, manis, dan pedas. Kuliner ini dapat dimakan sebagai pengganti makanan berat, dan siap menemani rasa lapar saat berkeliling di sekitar lokasi Pekan Raya Jakarta.

5. Seafood all you can eat Mitraku

Seafood all you can eat menjadi salah satu kuliner viral yang wajib dicoba oleh seluruh pengunjung. Anda cukup membayar uang sebesar Rp35.000 untuk regular dan Rp 65.000 untuk fast track.

Harga tersebut sudah include free kuah dan bebas untuk memilih jenis mie serta topping seafood sesuai selera.

6. Toge goreng

Toge goreng merupakan salah satu kuliner khas Jakarta yang banyak ditemukan pada acara festival budaya, maupun kegiatan lainnya.

Jika Anda bosan dengan hidangan modern, toge goreng menjadi opsi yang paling tepat untuk dicoba. Satu porsi toge goreng di PRJ dijual dengan harga Rp30.000.

7. Es krim potong Espessia

Es krim potong Espessia merupakan salah satu makanan penutup yang wajib dicoba untuk mencuci mulut. Anda cukup membayar Rp10.000 saja, untuk mendapatkan satu potong roti dan sebungkus es krim. Kuliner ini wajib dicoba untuk mengembalikan suasana hati menjadi senang dan bersemangat selama di Pekan Raya Jakarta.

8. Kerak telor

Kerak telor merupakan makanan tradisional khas Kota Jakarta. Kuliner yang memiliki identik rasa gurih dan manis ini, banyak ditemukan pada pagelaran budaya, dan festival lainnya. Citarasa khas dari ketan dan serundeng yang nikmat, membuat kerak telor menjadi kuliner yang patut dicoba oleh seluruh pengunjung PRJ.

Jika Anda tertarik untuk datang ke PRJ, silahkan ajak teman, kerabat, dan keluarga untuk menikmati keseruan serta mencoba puluhan kuliner menarik yang tersedia. Nikmati sensasi bahagia dengan mengikuti rangakaian festival kegiatan khusus hari ulang tahun Kota Jakarta ke-497. (Maharani Dwi Puspita Sari)

