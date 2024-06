Mencicipi Ragam Makanan dan Budaya Korea di Korean Fair

Bisnis.com, JAKARTA - Dari survei yang dilakukan Snapcart di Indonesia, sebanyak 87% responden menikmati segala bentuk budaya dan hiburan dari Korea, dan sebanyak 51% menyukai makanan khas Korea.

Memang, budaya Korea telah berkembang pesat dan meluas secara global, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai “Korean Wave” atau Hallyu.

Fenomena ini telah membawa pengaruh besar yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadopsi produk-produk serta menikmati berbagai aspek budaya dan hiburan dari Korea Selatan.

Merespon fenomena tersebut, Hero Supermarket dan Korea Agro – Trade Center, Government Agency of The Republic of Korea menggelar Korean Fair dengan menyediakan lebih dari 1000 produk Korea dari 120 merek Korea ternama, serta rangkaian aktivitas menarik terkait budaya Korea.

Korean Fair ini digelar pada 17 – 23 Juni 2024 di Puri Indah Mall Jakarta.

Direktur Hero Supermarket, Hendy mengatakan, budaya Korea telah menjadi bagian penting di kehidupan masyarakat Indonesia, baik melalui musik, drama, dan produk gaya hidup lainnya, hingga yang paling banyak diminati adalah budaya kulinernya.

"Oleh karena itu, kami menghadirkan lebih dari 1000 produk makanan dan minuman Korea dari 120 merek ternama seperti Samyang, Nongshim, Binggrae, Lotte Pepero, dan masih banyak lagi yang telah tersedia di Korean Fair. Acara ini juga sengaja kami selenggarakan di momen liburan agar pengunjung dapat merasakan pengalaman berlibur ke Korea lengkap dengan kelezatan kulinernya, tanpa harus melakukan perjalanan ke Korea secara langsung.” paparnya.

Direktur aT Jakarta, Mr. Seung Hoon Lee mengatakan, mereka ingin masyarakat Indonesia dapat merasakan sensasi cita rasa Korea yang autentik dengan memperkenalkan beragam makanan dan minuman Korea yang halal dan masih jarang dikenal di Indonesia.

"Tidak hanya itu, di pameran ini juga memperkenalkan budaya serta kebiasaan-kebiasaan yang populer dilakukan oleh orang Korea.” ujarnya.

Selain pameran makanan dan minuman, Korean Fair juga menggelar berbagai aktivitas menarik seperti mukbang, cooking demo, cooking class, kids korean dessert class, dan penampilan tari tradisional Korea.

Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga edukasi bagi pengunjung tentang cara menikmati dan memanfaatkan produk-produk Korea secara maksimal.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membawa pengalaman budaya Korea secara langsung kepada masyarakat Indonesia,” tutup Hendy.

