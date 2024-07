Begini Lho Cara Mengasah Otak Anda, Agar Tetap Sehat

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring usia biasanya kemampuan otak Anda akan menurun dan menjadi kurang jernih.

Karena itu penting untuk melatih otak agar tetap terasah.

Dilansir dari timesofindia, untuk membantu otak Anda tetap tajam dan fokus, berikut sembilan latihan dan permainan yang telah diteliti dengan baik untuk dipertimbangkan.

1. Belajar bahasa baru

Mempelajari bahasa baru menawarkan banyak manfaat bagi otak:

- *Meningkatkan fungsi kognitif*

- *Meningkatkan memori*

- *Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah*

Menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa atau kursus online memberikan pendekatan terstruktur dan nyaman untuk memperoleh bahasa baru. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa bilingualisme dapat menyebabkan perubahan struktur otak, terutama di area yang menunjukkan peningkatan cadangan saraf, yang membantu mengatasi penurunan kognitif terkait usia dan mempertahankan fungsi kognitif.

2. Aktif membaca dan mencatat

Saat membaca, terlibatlah secara aktif dengan materi dengan membuat catatan atau menyoroti poin-poin penting. Metode ini mungkin:

- *Mempertajam fokus*

- *Meningkatkan pemahaman*

- *Meningkatkan retensi memori*

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Student Research menemukan bahwa mengetik catatan menghasilkan retensi memori tertinggi di antara siswa berusia 13-18 tahun dibandingkan dengan menulis tangan atau tidak membuat catatan.

3. Meditasi pernapasan penuh kesadaran

Praktik seperti meditasi dan intervensi kesadaran dapat meningkatkan:

- *Proses kognitif:* Perhatian, memori kerja, dan fungsi eksekutif

- *Kemampuan metakognitif:* Keterampilan pengorganisasian, perencanaan, dan pemecahan masalah

Untuk melatih pernapasan sadar, duduklah di tempat yang tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas Anda. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai empat, lalu buang napas perlahan. Berkonsentrasi pada sensasi napas dapat meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres.

4. Catur online yang strategis

Bermain catur memerlukan perencanaan strategis dan perhatian yang terfokus, memberikan latihan mental yang menyeluruh. Analisis terhadap 24 penelitian menunjukkan bahwa pengajaran catur dapat meningkatkan prestasi matematika dan kemampuan kognitif secara keseluruhan pada siswa sekolah dasar dan menengah, dengan ambang batas pelatihan efektif sekitar 25-30 jam. Aplikasi catur online memungkinkan Anda bermain dengan nyaman di ponsel Anda.

5. Pelatihan n-back ganda

Pelatihan n-back ganda adalah latihan kognitif di mana Anda mengingat dan mengingat kembali rangsangan visual dan pendengaran. Pelatihan ini meningkatkan memori kerja dan kemampuan kognitif. Sebuah studi tahun 2020 menemukan bahwa peserta mengalami peningkatan kinerja memori kerja setelah 16 sesi pelatihan dual n-back. Berbagai situs web dan aplikasi menawarkan latihan n-back ganda untuk pelatihan otak.

6. Teka-teki silang

Teka-teki silang merangsang kognisi dengan meningkatkan:

- *Kosakata*

- *Penyimpanan*

- *Keterampilan memecahkan masalah*

- *Pengetahuan umum*

Sebuah studi selama 78 minggu menemukan bahwa pelatihan teka-teki silang berbasis web lebih efektif dalam meningkatkan fungsi kognitif pada individu dengan gangguan kognitif ringan (MCI) dibandingkan permainan kognitif berbasis web lainnya.

7. Sudoku

Sudoku adalah teka-teki berbasis logika yang mengharuskan pengisian kotak berukuran 9x9 dengan angka. Ini melibatkan logika dan perhatian, melibatkan daerah medial dan lateral dari korteks prefrontal (PFC). Sebuah studi tahun 2020 menunjukkan bahwa Sudoku dapat digunakan untuk pelatihan kognitif, terutama untuk gangguan neuropsikiatri yang melibatkan PFC, seperti depresi, gangguan bipolar, dan penyakit Alzheimer.

8. Go

Go adalah permainan papan Tiongkok kuno yang melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks, penalaran spasial, dan perencanaan jangka panjang. Bermain Go dapat meningkatkan keterampilan kognitif, pemikiran strategis, dan konsentrasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa pemain Go, terutama pemain tingkat master tinggi, memiliki skor tes refleksi kognitif (CRT) yang luar biasa, yang menunjukkan keterampilan kognitif sosial yang kuat.

9. Bridged

Bridge adalah permainan kartu yang melibatkan pemikiran kritis, memori, dan pengambilan keputusan strategis. Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bermain bridge dapat meningkatkan memori kerja dan penalaran pada orang berusia 55-91 tahun, meskipun diperlukan lebih banyak penelitian untuk mendukung temuan ini.