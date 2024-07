Harga dan Jadwal Penjualan Tiket Konser John Legend di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - John Legend akan melangsungkan konser bertajuk "An Evening With John Legend: A Night of Songs and Stories" di Indonesia.

Konser tersebut akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2024, di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Exciting news! John Legend is headed to Indonesia on October 6, 2024!" tulis akun media sosial TGC Live, selaku promotor konser, pada Kamis (4/7/2024).

TGC Live juga mengumumkan bahwa penjualan tiket konser John Legend akan dilakukan mulai 14 Juli 2024 (khusus presale).

Kemudian penjualan tiket umum akan dilakukan di tanggal 15 Juli.

Harga Tiket Konser John Legend

Berikut ini daftar harga tiket konser John Legend di Indonesia:

Green - Rp900.000

Bronze - Rp1.700.000

Silver - Rp2.600.000

Gold - Rp3.200.000

Diamond - Rp4.000.000

VVIP - Rp5.500.000

Super VVIP: Khusus tamu undangan

Adapun harga tiket di atas belum termasuk pajak pemerintah 10%, biaya platform 5%, serta convenience fee atau biaya saat membayar dengan kartu pembayaran elektronik.