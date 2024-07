4 Makanan untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Bisnis.com, JAKARTA - Anda sedang mengalami kerontokan rambut? Pasti membuat Anda stres dan bingung mengatasinya.

Beragam cara Anda lakukan mengatasinya, seperti perawatan rambut dan pergi ke salon.

Tapi, kerontokan rambut bisa dicegah dengan mengonsumsi pola makan yang benar.

Dilansir dari express, Dr. Amir Khan, a GP and regular on ITV's Lorraine, This Morning, and Good Morning Britain mengatakan ada beberapa makanan yang bisa mencegah kerontokan rambut berikut ini.

1. Telur

Telur mengandung protein tingkat tinggi yang merupakan bahan utama penyusun rambut dan sesuatu yang disebut biotin yang penting untuk protein rambut, keratin. Telur juga mengandung seng dan selenium yang dapat mendukung pertumbuhan rambut sehat.

2. buah beri

Dokter umum mengatakan bahwa buah juga merupakan pilihan yang bagus.

Alasan mengapa ini menjadi pilihan terbaik untuk membantu rambut Anda adalah karena kandungannya. Dia menjelaskan: "Mereka mengandung vitamin C yang diperlukan untuk produksi kolagen yang dapat memperkuat rambut dan banyak antioksidan yang dapat membantu melindungi rambut dari kerusakan."

3. Sayuran berdaun hijau tua

Meskipun tidak semua orang menyukainya, ini bagus untuk kesehatan Anda dan rambut Anda. Pakar mengatakan bahwa mereka adalah "kelompok makanan juara lainnya" dan menambahkan: "Mereka mengandung asam folat, zat besi, vitamin A dan vitamin C, yang semuanya dapat mendukung pertumbuhan rambut yang sehat."

4. Ikan dan kacang-kacangan

“Asam lemak omega-3 yang ditemukan pada ikan seperti salmon dan mackerel serta versi tumbuhan yang ditemukan dalam kenari dan biji rami juga dapat mendukung pertumbuhan rambut,” katanya.

Ahli kesehatan menambahkan: "Kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin E yang dianggap sebagai antioksidan yang menyehatkan rambut."