Simak Bahan-Bahan Natural untuk Meredakan Alergi

Bisnis.com, JAKARTA - Hampir semua orang tahu penyebab alergi yang dirasakan, tetapi tidak banyak yang tahu cara meredakannya tanpa menggunakan obat-obatan.

Dilansir dari laman health.com dan medicalnewstoday.com, Sabtu (10/8/2024) alergi adalah kondisi ketika tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal tertentu yang mengandung alergen (senyawa penyebab alergi). Cara mengatasi alergi biasanya dengan menggunakan obat-obatan yang cenderung mahal.

Simak cara mengatasi alergi:

1. Minyak atsiri

Minyak atsiri atau minyak esensial adalah ekstrak tanaman pekat, seperti kayu putih, yang dapat memberikan rasa dan aroma menenangkan. Aroma kuat dari minyak kayu putih dapat membuka sinus dan saluran hidung tersumbat yang mungkin disebabkan alergi. Minyak atsiri lain yang dapat Anda pilih diantaranya adalah kemenyan, lavender, rosemary, dan masih banyak lagi.

2. Herbal

Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa herbal berhasil meredakan gejala alergi. Bromelain adalah salah satunya, yaitu enzim dalam nanas yang dapat meredakan pembengkakan dan meningkatkan kemampuan bernapas. Selain bromelain, jahe juga dapat menjadi opsi yang dapat digunakan sebagai pereda peradangan.

3. Neti pot

Perawatan menggunakan neti pot dengan membilas rongga hidung dengan larutan garam, dapat membuang alergen dan mengencerkan lendir akibat alergi. ​​Isi pot dengan campuran garam dan air hangat, lalu tuangkan larutan ke satu lubang hidung hingga mengalir keluar dari lubang hidung yang lain – lakukan pada kedua lobang hidung. Pastikan untuk menggunakan air bersih untuk mencegah kuman masuk ke dalam hidung.

4. Mandi

Mandi – terlebih menggunakan air panas dapat menenangkan sinus untuk sementara dan melegakan hidung yang tersumbat. Mandi dapat mencegah berbagai kuman menyebar ke pakaian, bantal, handuk, atau permukaan lain yang mungkin menjadi penyebab munculnya alergi.

5. Menghirup uap

Penelitian telah menyatakan bahwa menghirup uap dapat membantu mengeluarkan lendir dan melembabkan saluran hidung yang kering – hampir sama baiknya dengan mandi. Bahkan peneliti telah menemukan bahwa menghirup uap dapat meredakan nyeri wajah dan bersin akibat alergi.

6. Vitamin c

Vitamin c dapat bermanfaat bagi kondisi yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, termasuk alergi. Hal ini karena efek antialergi, antiinflamasi, dan antioksidan yang dimiliki vitamin c. Para peneliti juga mengatakan bahwa kekurangan vitamin c adalah salah satu penyebab terjadinya alergi. Bayam, tomat, jeruk, dan kiwi adalah beberapa dari banyaknya buah dan sayuran yang mengandung vitamin c.

7. Quercetin

Peneliti menyatakan bahwa senyawa ini dapat memiliki sifat antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi. Quercetin merupakan antioksidan flavonoid yang dapat ditemukan di makanan. Apel, buah beri, teh hitam, dan brokoli adalah 4 dari banyaknya makanan yang mengandung quercetin, walaupun kandungan flavonoid dalam bentuk makanan cenderung rendah dibanding bentuk suplemen. (Yoga Al Kemal)